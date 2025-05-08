課徵電影關稅…川普自毀美文化霸權地位

美國總統川普 日前宣布將對所有在海外製作的電影課徵100%關稅 ，理由是希望「讓好萊塢 專注於美國製電影」，這不僅反映出他一貫的經濟民族主義，更是對當代全球影視產業運作模式的嚴重誤解。

美國影視長年來透過語言優勢、敘事公式、資本操作與娛樂工業的系統化管理，在全球文化市場中建立起壓倒性的主導地位。這種影響力正是典型的「文化帝國主義」，它不靠武力，而是透過文化產品征服觀眾的心靈，讓美式價值、敘事與英雄主義內化於全球觀眾的娛樂習慣中。

從007到「不可能的任務」，從漫威英雄宇宙到「阿凡達」，這些全球熱賣的影視作品，其實早已超越「在哪裡製作」的限制，它們在澳洲、紐西蘭、東歐等地拍攝，利用當地稅務減免與低成本製片條件，反而強化了好萊塢的全球競爭力，這是一種「無國界」的產業邏輯，也是文化帝國能持續擴張的關鍵。

川普經常高喊「讓美國再次偉大」，但文化上的偉大從來不是靠關稅與封閉政策實現的。美國之所以在文化上受到世界敬仰，是因為它的影視作品具備跨文化敘事的魅力、技術的精緻與英雄式的想像，這些都是多年來建立的軟實力成果。

但川普顯然太低估美國影視的核心競爭力，以為只要將產業拉回本土製作就能「重建榮耀」，這種短視的經濟保護主義，實則會斷送美國在全球影視市場的影響力。

今日的好萊塢早已不再是單一文化輸出機構，而是一個揉合各國人才、語言、場景與文化符號的「全球影視工廠」。這種開放、包容、多元製作方式，才是讓觀眾願意追隨美國電影的核心動力。

超人、美國隊長、鋼鐵人等角色之所以全球受歡迎，不只是因為他們是「美國英雄」，更是因為他們透過故事展現了普世價值：正義、自由、個人奮鬥、集體團結。這些敘事模式雖說有些單向、簡單、阿Q且「公式化」，卻早已被全球觀眾熟悉並教化。

川普若一意孤行，要求所有影視作品皆回到美國拍攝，不僅會大幅提高製作成本、削弱競爭力，還可能讓原本習慣美國英雄敘事的觀眾，轉向其他更能貼近多元文化經驗的作品。這不僅是產業上的敗筆，更是文化外交上的自斷羽翼。

真正的文化霸權，是讓世界「自願」接受你的價值，而不是用關稅去逼迫產業回頭。也好，川普可能拆的不只是電影產業，而是美國長年建立的文化信任與吸引力，讓其他國家的影視產業也能出頭啊！

（本文取自5月9日聯合報民意論壇，作者為開南大學資傳系助理教授）