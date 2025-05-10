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加州成為第4大經濟體 但問題多

薛永康／托倫斯
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加州登全球第四大經濟體，就業待加強」為世界日報5月4日的大標題，謂加州已超越日本躍居全球第四大經濟體。加州就業情況並不理想。到今年3月為止，加州流失了5萬4800 個就業機會，原因之一是住房問題，使加州無法得到足夠的勞工。筆者認為，除了缺乏勞工，州政府以及有關部門也需面對州民關心的議題，在此試舉數例。

罪案問題：重罪在2023年， 每10萬人中高達499.5案件， 比全美的平均率高出很多。至於財物罪案：偷、搶、零元購、闖空門仍然不斷。

遊民問題：遊民數量為全國之冠，為16萬1548人，為全美遊民的28%。

房租問題：對一般非科技的員工來說，公寓平均月租為全美最高的3605元。就以城市來講，聖荷西平均月租高達3199元。

灣區裁員：科技企業為了節省成本，在過去12個月，灣區已經失去2萬6100個就業機會。

對於上述的問題，筆者建議：罪案必須加強控制，例如增加警力以及重罪重判，警民合作守望相助。否則治安失控會導致公司及居民外移，資金及人力隨之消失。遊民問題: 善用經費安置遊民，以免遊民露宿以及街頭髒亂，觀光旅客望之卻步，影響眾多服務業。

住房問題：短期增加昂貴地區地價稅用以資助建築平價住宅，避免勞工繼續流失。灣區裁員問題：由於科技是推動加州經濟的主要產業之一，筆者認為：與其裁員減少經費，不如善用人力使人盡其才，繼續發展最新科技。Joint Venture Silicon Valley的總裁Hancock認為企業龍頭必須正視灣區的前途及問題，否則加州再過不久，可能陷入經濟衰退。

加州超過日本成為全球第四大經濟體為一喜事，但是不乏問題。以上只是筆者對解決問題的建議。選民必須告知紐森州長以及各區的民意代表，積極面對問題以謀求對策，應該居安思危以防Hancock的預測成真。同時，及時維護治安以及安置遊民為當務之急，也是對即將來臨的世運必要的準備。

加州 遊民 灣區

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