兩岸政策躁進 恐四大皆空

台海兩岸最近的緊張程度陡然升高，就連美國印太司令帕帕羅都一再示警。但若究其成因，絕大部分無疑是賴清德 政府的先天傾向，並與美國總統川普 上台後國際情勢發展所共同構成。

川普上台後，賴清德政府在兩岸突然出現躁進，這在相當程度上可說是被捲入了美國內部的鬥爭。更清楚的說，在川普勝選後，即傳賴清德等就受到原先拜登 政府的鼓動，要賴把情況推進到「縱使未來川普要改變對台政策也無法挽回的地步」，也就是前任政府要挖個坑、留下爛攤子給繼任者，使得繼任者無法收場，凸顯其無能，這有助其於下一屆大選時能東山再起。此即兩岸議題在美國內部鬥爭的武器化。

情況更糟的是，賴清德團隊對美國形勢發展的判斷屢屢失誤，開始押寶拜登以為可連任，結果卻是拜登中途退選；在賀錦麗取代拜登後，賴團隊即已驚惶失態、手足無措。川普勝選後更是病急亂投醫，因為對川普及其團隊一無所知，才會找來川普前任晚期的政府中看似親台者前來台北，以為可以接上與川普政府的關係；殊不知請來的前任川普政府官員幾是川普最討厭的人，甚至有被川普列為「永不錄用者」。

其間，賴清德團隊亦曾數度派人前往美國，希望能與川普新任政府建立關係，但均無功而返。同時，賴團隊對川普又一無所知，更無信任可言；於是對川普新政府的相關政策，一切只能以盲人騎瞎馬的方式，靠猜的。

賴團隊就是在這樣的情況下，採取連續冒進盲動的政策。在台灣內部，對反對黨採取高壓獨裁的做法，控制司法、任意抓捕反對黨以製造寒蟬效應；對外則以純靠揣測的想法，選取大致與美國當前政治氛圍相合的路線，再加上一個「寧左勿右」的態度，構成了所謂的「17條」；一方面試圖討好川普政府，同時可以噁心北京，還能震懾內部。

明乎此，可以清晰了解，賴團隊連日來的冒進行為是在作某種試探：一方面測試北京與華府的態度、忍受度，另一方面也在未來可能發生的情勢上預留退路。更清楚地說，是為了可能要面臨的一種不確定情況（如川習會）預留一個可以退讓、或縱使被迫退讓又不傷本的空間。若在未來出現「川習會」，並在對台議上出現妥協，則可依賴前面靠冒進已取得／創造出的空間，不傷根本，只是吐出原先的所得。

若從一個對大環境既無法掌控，又完全不明瞭的情況下來看 ，確實是沒有辦法中最好的辦法。但賴團隊忽略了一個最根本的問題，當下川普政府官員幾乎找不出一個真正懂兩岸的、或傳統意義上的中國問題專家；再加上川普獨斷性格與「萬物皆可賣，只是看條件」信念，在處理兩岸問題上，一個可供參照的完美架構或圖象，就是俄烏戰爭的解決模式。果真如此， 賴政府就真是四大皆空矣！

（本文取自5月6日聯合報民意論壇，作者為資深媒體工作者）