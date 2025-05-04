關稅談判 台需更彈性

台灣與美國關稅 談判的首輪實體磋商已完成，行政院經貿辦公室表示將繼續與美方就關稅與非關稅貿易障礙等議題持續磋商。台灣在第一輪談判中，與日本、南韓、越南並列「優先四國」，可說是搶了頭香，但台灣人無從得知台美初步談判的項目與共識。立委訪美團所透露的消息，幾乎都是媒體先前已報導的訊息；反而台幣上周大幅升值，令人聯想與關稅談判有關，可見台美關稅談判尚仍會有一段時日的攻防。

美國總統川普 剛度過就職百日，已顛覆二戰以來美國所建構的國際經貿體系。尤其他自詡為「常識與天才」的關稅政策，更是一日數變，令世人無所適從，因為經常連其閣員都不知政策何時會更改。對此，川普表示他是一個「有彈性的人」，政策反覆即是彈性的表現。面對川普不按牌理出牌的性格，吾人仍可觀察出他些許的慣性作為，配合台灣自身優勢，以爭取台灣在關稅上最大的利益。

首先，川普蔑視弱者、崇尚權力，尊敬敢說「不」的人；輝達執行長黃仁勳 表示在川普政府限制下，會為中國客戶量身訂製晶片，並認為美國的限制將成就華為。其次，對向其妥協者則奪取更多利益；巴拿馬同意美國軍艦及其輔助船舶優先並免費通過巴拿馬運河（拉美研究機構已有相關資料），川普進一步公開要求所有美國船隻比照辦理。再者，利益至上，不給承諾；烏克蘭在外援逐漸短缺下，讓出礦產使用權，卻換不到美國具體的安全承諾，對俄羅斯無嚇阻作用，烏克蘭仍是最大輸家。最後，虛張聲勢，遇強則縮；白宮誤判習近平的意志，疊加對中國關稅，北京堅持不讓步，川普只好一再強調「與習近平是好友」，仍在等後者的關懷電話。

政府要台灣人信賴美國，不要「疑美」。台灣大部分人是傾向美國的，或說是親美派，這是長期受到美國各方面文化在台宣傳的結果。現實而言，台灣在軍事、經濟、外交上有求於美國的地方甚多，沒有本錢疑美，筆者相信就算是國民黨執政，亦仍以美國是瞻。然而，台美關稅談判的結果，攸關台灣產業的永續發展及農漁民基本生計，甚至是國家存續的大事，須嚴肅以對。

台灣現有的優勢是，美國無法立即棄而不顧，無論美國政府或民間交流的力量有多大，未來三年多，川普是最終的決策者，台須積極讓他知道「以台換中」的成本與代價，其方法或如下：

第一，請黃仁勳與台積電出面說項，將軍購納入台美貿易範疇。第二，善用美國需要台灣半導體的槓桿。第三，在不損及台灣立國產業的原則下，適當開放美國農產品及汽車等項目進口。第四，借鏡日本可能出售美債的談判施壓模式。第五，台灣可盡速填補美國超市某些民生物資的缺口。

當然，上述做法必會引起台美間的激辯，但談判本是取與得較勁的過程，一味的退讓和妥協，只會成為下次談判的絆腳石。

「經濟學人」已不只一次示警，川普可能將台灣押上賭桌；身為美國重要的盟邦之一，更需要以彈性來應對川普的不確定性。

（本文取自5月5日聯合報民意論壇，作者為致理科技大學副教授）