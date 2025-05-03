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華人救災不落人後

薛永康／托倫斯
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南加在今年1月的森林大火幾乎燒毀兩個城鎮，數千居民無家可歸，財物損失估計高達5兆，可成為美國史上最大火災。洛杉磯市長及消防局長對峙追究責任，後者被前者除去局長職務。找出火災主因以及防止為主要議題之外，幫助災民找到安身之處，也是當務之急。

喜見南加各處善心人士把衣物及食品即時送到災區。災民短期內的食宿較易解決，但是長期租屋以及改建需要經費。目前南加某些城市將增加銷售稅以助災區重建，雖然不無小補，仍然需要善心民眾以及企業機構發心捐款。

火災後有幾位娛樂界人士慷慨解囊達數百萬元，王永慶的公子王文祥先生也樂捐150萬元救災。慈濟美國總會緊急動員志工到兩處「災難復原中心」進駐救助災民，直到該中心在1月底完成任務關閉為止。

近日在緬甸發生的8.2級巨震，在4月2日為止已有數千人喪生，埋在瓦礫之下的民眾不計其數。中國捐贈250萬美元救災之外，派遣救護團隊及時到達災區，不眠不休在瓦礫下已救出數位生還者。在地震餘震可高達規模5.0之下，任何危樓都可能倒塌，救助人員都是冒著生命的危險，捨己為人的勇氣令人敬佩！

洛杉磯兩個城鎮的火災以及緬甸巨震的慘狀，皆是慘不忍睹；前者已經被大火夷為平地，後者的災區滿目瘡痍，尤其在其國內政權動盪不安下，流離失所的災民能否及時拿到救災物資仍為未知數，更需要救助。王文祥先生、慈濟志工們、中國地震救援隊皆為華人救災救難不落人後的榜樣，華人應引以為傲之外，必須介入盡一己之力捐贈，幫助火災及地震災區重建。

南加 地震 緬甸

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