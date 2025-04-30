加澳對川普說不 台一路「向北」？

加拿大 總理杜魯多今年1月黯然下台，政治歷練不多的前加拿大前央行行長卡尼 臨危受命接下黨魁與總理。拜川普 對加國毫不掩飾的併吞野心加上撕毀美加墨協議對加、墨打關稅戰所賜，激發出許多加國人的愛國心，決心支持明確反對川普的自由黨，讓自由黨聲勢突然鵲起，與對手保守黨開始出現黃金交叉，卡尼毅然決然決定趁勢提前改選，並一路領先。

自由黨的勝選是川普因素發酵的結果。半年前，民調顯示保守黨遙遙領先自由黨22％，保守黨領袖博勵治以川普為師，對政治對手尖刻的攻擊、強硬的經濟政策與「常識政治」訴求，成功吸引對生活成本、移民與醫療系統不滿的選民，自由黨幾乎難逃敗選的命運。

然而，就在杜魯多去職，務實且有豐富財經經驗的卡尼上台，給人耳目一新的感覺並為自由黨注入新活力。更重要的是川普上台後的對加政策，成為自由黨扭轉局勢的關鍵催化劑。卡尼的專業形象贏得選民對自由黨應對川普關稅壓力的信心，博勵治變成只會耍嘴皮的小丑。

卡尼不愧是經濟專家，上台後立刻提出對策對抗川普關稅，他成立戰略應對基金、投資基礎設施實現貿易多元化，以及保護汽車工業的補貼計畫。當杜魯多與卡尼相繼舉起愛國大旗對抗川普時，博勵治對川普的態度顯得猶豫怯弱，後來雖也喊出「加拿大優先」卻已失去制高點。川普對加拿大不斷發出挑釁言論，不僅引發加國民眾強烈反感，也將美加關係推向選舉的中心。

川普使自由黨創造了「聚旗效應」，讓民眾感受到外部威脅而團結支持現任政府。卡尼上任後採取強硬姿態，宣布對美國商品實施報復性關稅，並承諾「直到美國展現應有尊重」才會取消。加國外交部長趙美蘭作為G7外長峰會東道主的場合，當著美國國務卿的面表示他受邀到一個主權獨立的國家作客，重申加拿大絕不是也不會成為美國的第51州。

自由黨將選舉框定為一場「捍衛加拿大」的戰役。卡尼在競選中強調加拿大的獨立性與經濟主權，承諾保護國內產業並抵禦美國的經濟霸凌，為自由黨爭取了不少搖擺選民，特別是在安大略省與卑詩省的中年選民群體。愛國情緒也表現在選民的投票行為。這次大選提前投票人數達到730萬，創歷史新高，顯示民眾對選舉高度參與的熱情。所以，將這場選舉視為加拿大與川普的選舉一點都不為過。

卡尼在選選後的演講中提到與南方鄰居的關係，他重申：「我們與美國的舊關係，一段奠基於穩步加強的融合關係，已經結束了。」他指出，這次選舉表明加拿大人已經「擺脫了美國背叛所帶來的震驚」，加拿大今後要減少對美依賴「照顧好自己」。

加拿大大選結果已經釋放國際對川普的一種訊號，本周末澳洲也將進行大選，川普效應也出現在澳洲大選，保守派的自由黨在川普上任前一度領先執政的工黨，自由黨黨魁達頓也多少沾染了川普的氣質，在川普給全世界帶來不確定性後，自由黨民調就開始滑落，工黨有望贏得大選。當與美國同為盎格魯薩克遜血緣的加澳都對川普說不，台灣一路「向北」的小船要航向何方？

（本文取自5月1日聯合報民意論壇，作者為退休大學教師）