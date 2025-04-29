川普主義與國際秩序的對撞…裂解多元價值、宰制弱勢國家

眾所預期，川普 2.0執政滿百日，無時不給人以震驚與滿腹的不可思議。最近一星期以來，美國媒體紛紛試著去梳理百日維新和川普主義，冀望拿捏好往下的這1300多個日子裡，還可能出籠的鴻圖大計。

路透引述美國白宮資深官員的看法，推論川普新政的重頭戲，會將精力放在貿易協議的談判與區域和平的達成。而時代雜誌在專訪川普的同時，還一一查證川普論述的事實依據；更靠著北京駐美大使館的鄭重聲明，否認習近平有打電話給川普的說詞，一舉炒熱獨家專訪的新聞報導。

好笑的是，在川普前去參加教宗喪禮的飛行途中，他竟誠實地說，宣誓就任後的24小時內就能達成俄烏停戰的主張，只是跟大家開個玩笑。

川普的首要之務，就是要營造出黃鐘毀棄的末日景象，才能裂解多元價值、知識風骨與文明理念；更在各自逃竄猶且不及之下，輕易對抗各路的散兵游勇。

因此，透過對等關稅與不對等的談判身分，川普一心一意推翻世界經濟秩序，以便做到：分而治之、川普說了算。關鍵即在以美國市場的利益誘引，來跟跨國勢力與統治階層重啟經營連結。如此一來，少了以價格跟品質的市場競爭，就能有充分的槓桿力道與資格限縮；在可想見的未來，達成對多數人做獨斷，與對弱勢國家的任意宰制。

其次，川普以總統命令宣布，性別只有男或女；透過不具正當性的理由裁員、廢除公私機構內的「多元化、平等與包容性」（DEI）部門與人員聘雇；更有計畫地針對學術獨立、軍事專業與法官清譽，逐一發動攻擊與犯行的構陷。

日前，更由FBI逮捕聯邦女法官，罪名是她在法院內涉嫌協助非法移民 逃亡。這種種令其支持者振奮不已的行動，以及反覆折衝之後的決心，都讓不具名官員豪爽的跟路透表示：川普2.0，還有更多爆炸性的「魚雷」級政策，在緊接著的100日，要爆燃開來！

再則，過去尼克森總統任上廢除美元與黃金連動，同時更放手讓石油 組織與國際企業，在上世紀70年代與80年代初，聯手調控油價的走勢與石油生產，所引爆的石油危機，都讓日本與西歐的經濟成長與生產能量，受到遏制。

眼前，川普的屠龍大刀，擁有來自美國選民與川普主義者的全力追隨；而他們所認定的霸權挑戰者，也正如同路透的白宮線民所強調，之後還會有許多魚雷會伺機出擊。

最後，由川普所簽發的總統命令，除了有振奮美國人心的遣返非法移民，跟嚴防美墨、美加邊界的作用；美國政府也對來自數個國家的公民，實施不同規範的旅行限制。雖然命令旋即遭到少數法官依法阻撓，但就如先前撤換參謀首長聯席會議主席；這些法官的不利裁定，一旦有妨礙到行政部門的執法時，都有可能遭逮捕或撤換。

批評者或許認為，川普切割民主信念與傳統盟邦，必將威脅到美國在二戰後所建立起的世界秩序與霸權地位。但這卻忽略了歷史辯證依然會有其因果性；前後之間的關聯變動，更必須要逐一做梳理。

美國以外的公共知識分子，再不能只跟著國際宣傳機器來沽名釣譽，繼續滿足於只為強權者做粉飾。而任何實踐經驗與過往的合理化，即便有論證假說，也斷不能被盲從追隨。

（本文取自4月30日聯合報民意論壇，作者為台大國企系副教授）