川普莫忘教宗的和平工具說

全世界天主教會的領袖，西方精神世界的標竿，熱愛和平、同情弱勢人群的方濟各教宗 ，在耶穌基督復活節期間逝世，全球愛好和平的人士，同聲哀悼，惋惜！

梵蒂岡昨天舉行葬儀，美國川普 總統親自前往羅馬參加。作為「全球和平志工」的我，想趁這個機會，再向川大總統進一言，勸他以行動實現方濟各教宗對他作和平「工具」的期望，以慰教宗在天之靈。

記得2017年5月31日我曾經首度為文，以「教宗的話，川普要聽」為題，建議川普總統於那年5月24日在接受教宗所贈刻有橄欖枝的大獎章，盼他成為推動世界和平的「工具」之深意，並希望川普不要獨斷專行，到處挑釁，把「美國優先」視為理所當然的普世價值，強加於人，忘了真正符合全人類福祉的「普世價值」，是世界各大宗教共同追求的「人類要和諧團結，世界要和平安定」。

川普總統不為所動，反而變本加厲。兩年後的2019年2月12日，我又以「當教宗開始對川普說重話」為題，提醒他注意教宗善意的忠告，改弦易張，勿再以「美國優先」為藉口，不僅在美、墨邊界建造「大圍牆」，斷絕宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多的美援，阻止這3個中南美國家的移民，而且片面宣布退出攸關人類生存發展的「巴黎氣候協議」、美蘇和解的「中程飛彈條約」及約束伊朗發展核武的「核協定」；甚至片面發動了影響全球經濟發展的「貿易戰」，無異啟動了新冷戰，破壞世界和平。

今年1月20日川普再次就任美國總統後，俄烏戰爭迄無跡象顯示如願在短期內結束，但就任不到百日，又發動針對世界各國「對等關稅」的貿易戰，一場不見刀光劍影的第三次世界大戰正在進行中。去年聖誕節期盼「與自己和好，能夠彼此和好，甚至與我們的敵人和好」的方濟各教宗卻走了！

我們誠摯希望身為基督徒的川普大總統，毋忘愛你的鄰人、愛你的敵人—為蒼生著想，真正作締造世界和平的「工具」。

（本文取自4月27日聯合報民意論壇，作者為前駐教廷大使）