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違背常理 讓人倍感困惑的3件事

何必（加州）
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當前美國呈現了幾十年來從未有過的異常氛圍，兩黨直至整個社會分成兩派，高度對立。社會大眾與精英們的認知完全風馬牛。這讓我等活了大半輩子的一般人，越來越不明白，自己是不是太落後了？人家都是大學教授、媒體大佬、華爾街大鱷，都是見多識廣之人，當之無愧的社會精英。他們出口便是整套理論，大筆一揮便是一篇雄文，一擲就是千金，怎麼他們的見解及決定如此令人難以企及？以下這三件事就令人倍感困惑和不解。

第一，遣返非法入境並有犯罪紀錄者的問題。2020至2024年，拜登執政期間，一下湧入了至少1500萬非法入境者，其中不少犯罪分子，不乏危害國家的間諜，行政當局鮮有有效的制止措施。媒體、司法、大學的精英們也沒有任何反應。甚至不少媒體還大談非法移民的進入為美國增添了廉價勞動力，有益於美國的經濟。

但當民選總統川普當局勸返這些非法入境者自動離境，同時驅逐有犯罪記錄者後，民主黨在媒體、大學、司法界及智庫的精英們卻立即跳出來，大肆批評在未經司法審理便驅逐他們，是剝奪了他們的人權，法律界則紛紛起草法律訴狀，提告行政當局。

但這1500萬人非法入境時他們為什麼不提告政府對邊境疏於管理？而今天卻突然想起了法律，提告川普政府？按照他們的邏輯，1500萬非法入境者全數逐一過堂審理，要到哪年哪月才能完成，又要耗費納稅人多少錢？按推算，要全部審理完畢，約需200年！這顯然是不可能，也沒有意義的。想不通。困惑。

第二，關於哈佛大學不滿聯邦停止撥款，並提告行政當局違法第一修正案打壓大學言論自由一事，顯然是有違常識，甚至自相矛盾，何以還那麼理直氣壯？

私立大學所以是私立，就是自負盈虧自主辦學。聯邦政府所以撥款，是基於學校為不同族裔的全體公民提供了公平的教育，為政府某議題提供客觀研究成果，撥的是納稅人的錢。以不公平的條件傾向某有色人種，或是不為政府決策提供研究、甚至違背政府的決策方向進行探究，政府不予撥款理所當然，但至於學校要研究什麼，政府不會去干涉。

哈佛等藤校，一直高舉言論自由的旗號，但在這些大學，99%是激進左派，不同政治立場者是不被容許存在的，如果敢於表達就是政治不正確，嚴重者可能要被解僱。只是要求得到1%的自由，怎麼也不予准許？這麼顯而易見的自相矛盾雙重標準，還可以大行其道，大言不慚，真是我們這些常人想不通的。

第三，是性別問題。人生出來只有兩種性別，並沒有高低貴賤之分。但現在社會尤其是學校，流行自認性別就可以按自稱的性別，進行體育比賽，或進入自稱性別的廁所。但想想看，一個自稱是女人的男人突然進入了女廁所，或者一個大男人與一群女孩子跑步比賽，這不是玷汙女人欺負女性了嗎？

現在的中小學校還進行關於性別自主選擇的教育，讓孩子們自己決定喜歡的性別，並且還不允許家長過問。有家長告到法院，法院還判家長輸了。作為家長，假如你的一個心智未成熟的孩子，一時被引導變了性，以後誰最痛苦？但家長卻沒有參與孩子變性與否的意見。

作為一個普通人，既非上流亦非精英，不懂大道理，也寫不出大塊的報紙文章，更非有錢人家。但世界變了嗎？是與非，大局與小節，宏觀與微觀，男與女，這些常理、常識性的東西，怎麼就變了呢？

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