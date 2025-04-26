川普2.0百日維新 任重道遠

川普 登基百日有春雷之勢，令世人眼前一亮，新人新作風，揭露過往施政陋習，給美國人民帶來新希望。

川普令美國再偉大口號響亮動人，奪回巴拿馬運河控制權，打響頭炮。馬斯克 以精密頭腦和科學方法尋找到聯邦政府內部漏洞，充分發揮效率部門功能，為減低美國國債指出新方向。

關稅大棒一揮，重塑全球經濟貿易新秩序，目標明確針對中共，制止其對民主自由世界的惡行，獲得75個國家良好反應，包括義大利、日本等主要國家。歐盟接受川普意見，增加國防預算以對付俄國。

川普大計陸續推出，明確指出新冠肺炎源自中國武漢實驗室，引領全球展開追討經濟損失的行動，成關稅戰後第二個聲討中共大戰役。

川普是個強勢總統，事事親力親為，團隊都是一時之選。不過馬斯克風頭有時蓋過主子，馬斯克透露政府雇員身分會在5月辭退，回歸自己公司。國務卿魯比歐年輕能幹，川普應讓他多分擔自己工作。

川普挑戰習近平 得到國際的支持，習近平剛訪問完越南等亞洲三國，新加坡重磅政治元老李顯龍夫人何晶公開批評習近平為皇帝是黑幫。波音新飛機被習近平退貨，馬來西亞馬上表示接收這批搶手貨，印度也想要。副總統范斯及印裔夫人到印度訪問，受到熱烈歡迎。越南軍方與美冾商要求購入F16戰機，明顯要防中國。

川普像商人不似政治家，言論前後矛盾，今是昨非，影響總統威信。如俄烏戰爭曾揚言上任後一天便可解決，但至今仍茫無頭緒，近期還說再下去就放手不管。

歐盟諸國都是民主自由世界的基石，川普似乎沒把他們當作自己人，略欠尊重和愛護，換來朋友敵意相待。

川普語言直接愛恨分明，難免有時粗暴過頭，詞語有失身分，文雅大度對總統不是苛求，尤其牽涉外交層面，禮儀及優雅言詞是必需的。

聯邦政府機構運行多年，除個別貪腐官員及不合事宜的機構外，應保護絕大部分員工，不要隨便去解雇，要保障他們生計，否則更會給內部添亂。

11月轉眼來到，美國期中選舉是對川普考驗，要提高民意滿意率，川普得繼續加油。