關稅戰中表示奉陪到底的中共，以拒收已訂購波音 飛機及零部件來回應，連已交貨運到中國波音新飛機也得退回西雅圖。印度和馬來西亞馬上表示，願意接受這批737飛機。

中國飛機製造業處於起步階段，國產C919窄體中程客機目前生產16架。飛機主要動力系統、飛行控制系統和電源系統等關鍵部分仍賴歐美厰家供應，如發動機是通用公司產品，飛機尚未通過國際飛行的驗證，只在國內飛行，未能打入國際市場。另一款中國C929廣體遠程客機停留在初期研發階段。目前中國航空客運飛機供應不能不依賴外國，歐洲空客十年內接單已爆滿，所以波音仍會擔當重要供應角色。

波音737窄體中程客機現仍為中國國內航空公司主要採用的機種。現在一下連機帶維修零部件均拒之門外，飛機維修零件要求非常嚴格，分類細緻繁複，無法另行製造取代。今後這批仍在天上飛的大批屬於中國的波音飛機將缺乏零件來維修。以伊朗 為例，因為被制裁，買不到零件維修，手上的波音飛機常因零件短缺被逼停飛，飛行意外也隨之增多。

波音公司這幾年吃了不少苦頭。暢銷幾十年的737機型，只因任內低能的CEO將許多重要業務外包，又在軟件上有疏忽，令737- MAX型新機發生兩次墜機慘劇，且大小問題不斷，嚇到旅客談波音色變。

受太空總署委托波音載人太空船將兩位美國太空人 送上太空，執行八天太空任務。豈料太空船燃料洩漏，回程安全沒保障，兩位太空人只好暫留在太空基地，一留就是九個月。近日才乘搭馬斯克星際太空船平安返回地球。

波音公司能檢討過往的得失，必定會再交出好成績，已擁有737型窄體中程、777型廣體遠程客機廣為全球歡迎的兩張皇牌。747型巨無霸問世幾十年，如今還在天上飛，習近平主席最近訪問亞洲三國仍用747型作主席專機，它巨大機身和優雅身影頗出風頭。

美國新一代戰機經波音五年準備已成軍投入服務，性能超級完美，有無法偵測的隱身術，可攜帶多架無人機。空戰中可以無預警先發制人致對方於死地。機型命名F47，向美國第47屆總統致敬。

波音公司經連番整頓，重現新現象，太空總署賦予新任務，又與國防部訂下大量採購新合約，重新成為世界一流航太製造業的龍頭。