抗議川政府 全美示威有感

4月5日美國各地發起示威遊行，由進步派與各州的民權組織及工會等合作，數百萬民眾參與此在近年來最大的示威活動，抗議川普 以及馬斯克 的政策。

由馬斯克主導，以減少聯邦赤字為由，大砍聯邦部門及員工，置被砍部門的實際功能、對其受惠者的助益、被裁員工的福祉等於不顧。川普則是與世界為敵濫增徵關稅、通貨膨脹以及失業率增高的隱憂，促使美國股市破紀錄大跌，影響民眾投資於股市的退休金 ；保守的投資者荷包失血、激進投資者的退休金則可能崩盤。

這次的示威活動不只限於民主黨為多數的藍州各大城市，也包括一些捧川普的紅州地區。示威者關注的議題也很廣泛：社會福利削減、聯邦裁員以及移民政策等。這是川普上任百餘天來最大的民眾集會，表示對他執政的不滿。他及馬斯克的所作所為，已經造成民眾對於自身以及美國的未來不安。

「把手拿開」（Hands Off）為此示威遊行的主題；並非要求川普及馬斯克什麼事都不管，而是要讓已經實施的可行政策繼續、不要插手、不能開倒車。需要改革的政策在實施之前，必須考慮周詳，避免造成不能挽回的負面後果。換言之，政策能否施行必須考慮前因後果，而非川普提起鋼筆簽了行政命令就執行。

4月5日的示威行動能否促使川普及馬斯克改變其策略有待觀察。但是民眾積極的參與及發聲、示威遊行的和平進行值得一提；與2021年1月6日暴民攻擊國會的抗議活動相比，可說是天壤之別。

筆者相信：絕大多數的美國民眾，參與此活動與否，可在4月5日示威遊行中顯示；來自各行各業各地的示威民眾能 以「非暴力」行為參與此大型的抗議集會，對於政治議題關心、為自己及他人的意願抗爭、能夠奉公守法維持秩序促使活動圓滿結束。