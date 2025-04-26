我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

揭發安德魯王子等權貴性侵 41歲女子不堪壓力自盡亡

登機前後都有潛在危機 空服員揭竊賊手法

抗議川政府 全美示威有感

薛永康／加州

4月5日美國各地發起示威遊行，由進步派與各州的民權組織及工會等合作，數百萬民眾參與此在近年來最大的示威活動，抗議川普以及馬斯克的政策。

由馬斯克主導，以減少聯邦赤字為由，大砍聯邦部門及員工，置被砍部門的實際功能、對其受惠者的助益、被裁員工的福祉等於不顧。川普則是與世界為敵濫增徵關稅、通貨膨脹以及失業率增高的隱憂，促使美國股市破紀錄大跌，影響民眾投資於股市的退休金；保守的投資者荷包失血、激進投資者的退休金則可能崩盤。

這次的示威活動不只限於民主黨為多數的藍州各大城市，也包括一些捧川普的紅州地區。示威者關注的議題也很廣泛：社會福利削減、聯邦裁員以及移民政策等。這是川普上任百餘天來最大的民眾集會，表示對他執政的不滿。他及馬斯克的所作所為，已經造成民眾對於自身以及美國的未來不安。

「把手拿開」（Hands Off）為此示威遊行的主題；並非要求川普及馬斯克什麼事都不管，而是要讓已經實施的可行政策繼續、不要插手、不能開倒車。需要改革的政策在實施之前，必須考慮周詳，避免造成不能挽回的負面後果。換言之，政策能否施行必須考慮前因後果，而非川普提起鋼筆簽了行政命令就執行。

4月5日的示威行動能否促使川普及馬斯克改變其策略有待觀察。但是民眾積極的參與及發聲、示威遊行的和平進行值得一提；與2021年1月6日暴民攻擊國會的抗議活動相比，可說是天壤之別。

筆者相信：絕大多數的美國民眾，參與此活動與否，可在4月5日示威遊行中顯示；來自各行各業各地的示威民眾能 以「非暴力」行為參與此大型的抗議集會，對於政治議題關心、為自己及他人的意願抗爭、能夠奉公守法維持秩序促使活動圓滿結束。

川普 馬斯克 退休金

上一則

「親中」和「親共」是兩回事…製造台內部敵人 綠失人性

下一則

各國已遞投名狀 美中談判疑無路

延伸閱讀

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光

馬斯克與財長互頂胸口大吵 「摔角秀」內幕曝光
對中新關稅三周內出爐 川普考慮豁免汽車進口零件

對中新關稅三周內出爐 川普考慮豁免汽車進口零件
川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整

川普擬調降對中關稅？白宮：美國不會單方面調整
川普經濟移民政策爭議頻仍 多項民調顯示支持率下滑

川普經濟移民政策爭議頻仍 多項民調顯示支持率下滑

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／對中關稅新進展、烏戰協議暫緩、川普vs.60分鐘

2025-04-23 14:07

犧牲經濟成長 北京獨自抗美

2025-04-21 02:00

美元國際主導地位 正在逐漸流失

2025-04-20 02:00

川普難逼北京坐上談判桌

2025-04-19 02:00

習近平想讓美國為中國經濟揹鍋

2025-04-23 02:00

川普主導俄烏停火協議 呼之欲出?

2025-04-24 02:00

超人氣

更多 >
加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍

加州白卡Medi-Cal被川普盯上 這2項福利恐被砍
疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨

疫情期間缺貨恐重演 這些熱門商品最先斷貨
川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事

川普專訪先稱習近平曾致電 後又閃說不評論此事
持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久

持綠卡華人夫婦返鄉3周 海關警告：出去太久
長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件

長得不像「典型美國人」資深移民顧問：最好攜帶公民證件