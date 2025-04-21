最不平凡的教宗方濟各

教宗方濟各 在復活節 還出現在聖伯多祿大教堂的廣場上接受信眾的歡呼和祝福，沒想到第二天即在睡夢中去世。

最近教宗的身體一直不好，所以他能夠出現在廣場上，引起廣場上幾10萬人的歡呼可以想見，國際媒體也都立即報導這則新聞。其實最值得報導的，應是教宗在復活節前的聖周四（17日）下午進入了羅馬最擁擠的一座監獄，和幾10名受刑人聊天，祝福並勉勵受刑人。

往年健康狀況許可時，教宗都會在監獄中施行「濯足禮」，他曾打破天主教傳統，為非天主教友和一名女性受刑人洗腳。方濟各的確是一位非常不平凡的教宗，因為他的行誼仍然如同一般神父。

教宗可以住在梵蒂岡講究的臥室裡，可是他卻選擇了和神父們住在同一個宿舍裡。教宗從前是阿根廷的樞機主教，當時他上班就是坐公車去的。他成為教宗以後，有一位羅馬居民送他一輛舊的汽車，他立刻接受了，因為他會開這種車，而且當場開出去兜風了一陣子；當然以後他的護衛大概不許他自己開車了，教宗所配戴的十字架，只要5、6歐元，在羅馬街頭一般商店買的。

教宗原名伯格里奧，他所選擇的名號是方濟各。聖方濟各是義大利人，也是著名的「和平祈禱文」作者。祈禱文中，有相當多的句子是值得我們深思的：「在仇恨中，播送友愛；在冒犯中，給予寬恕；在失望中，喚起希望；在黑暗中，放射光明。」教宗顯然非常欣賞聖方濟各祈禱文。

教宗相當地平易近人，有一次他在演講時，一個小孩跑到講台。教宗卻說：「讓這個孩子在椅子上快樂吧！」還有一次，一名有聽覺和說話障礙的小男孩跑上講台，教宗溫和地撫摸了他，也使全場的人感到溫馨。

教宗的談話當然會替世界正義發聲，但他一再強調寬恕。他的談話使我想起「聖方濟各和平祈禱文」最後的幾句：「在施與中，我們有所收穫；在寬恕時，我們得到寬恕；在死亡時，我們進入永生。」

教宗逝世，一定有人會提起教宗的談話；我卻認為最該懷念的是，教宗在復活節進入了一所監獄。對那些受刑人而言，他只是一位有愛心的天主教神父。教宗逝世，羅馬的各大教堂一定鐘聲大作，天堂之門會打開；天堂的守門人沒有稱呼他為教宗，卻說：「歡迎你，伯格里奧神父，你是天父的好朋友。」

塵歸塵，土歸土；天主教每年的「聖灰禮儀」經文說：「人啊！你要記住，你原是塵土，將來還要歸於塵土。」教宗前些日子病重，大概他也知道在世的時間不多了，但他仍然要利用寶貴的時間，將溫暖帶給監獄的受刑人，也許他這是來向受刑人道別的。

每個人都應該對離開世界有所準備，我們應該像教宗一樣利用寶貴的時間，使這個世界感到溫暖，也使光明照到世界上黑暗的角落。

（本文取自4月22日聯合報民意論壇，作者為天主教友、清大榮譽教授）