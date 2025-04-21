方濟各 鼓勵教徒參與全球議題…打破教宗「不會錯」神學觀

第一位拉丁美洲裔，出身耶穌會的天主教宗方濟各 4月21日於居所聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）辭世。享壽88歲。

回顧2013年在選舉教宗的閉門會議裡，來自布宜諾斯艾利斯的喬治．馬里奧．伯格里奧樞機主教曾發言警告：「自我優越感與神學自戀，導致病態的教會」。他更批評「庸俗化的教會，生活在自我意識之中，只屬於自己，為自己。」

這位阿根廷樞機主教當時的發言並非無的放矢，他被選為教宗、成為教宗方濟各後，積極推動梵蒂岡 官僚體系的改革，並本其「以人為本」的神學思想，對天主教會傳統帶來革命性的震撼。

教宗方濟各就任伊始，即著手裁撤、整頓梵蒂岡龐大而層級分明的官僚體系，並授權對梵蒂岡銀行進行審查，加強內部財政監管，以回應外界對梵蒂岡財務運作缺乏透明度的批評。

傳統上，梵蒂岡的決策過程一向為少數高級樞機所壟斷，而方濟各則推動「共議制」（synodality），強調地方教會、主教團與平信徒的參與。並首次任命女性進入梵蒂岡要職，打破傳統上教會高層皆由男性神職人員主導的格局。徹底削弱了長久以來教廷結構日趨「貴族化」的傾向。

方濟各的神學思想深受「憐憫神學」影響，他強調關懷弱勢和被邊緣化的人群，提倡對離婚、再婚者的牧靈關懷。在早年的著作，書名為「天堂和世間」裡他曾寫道：「信仰的真理若缺少了柔美，就變得冰冷、無情和驕傲…。」

而教宗方濟各震驚世界的名句：「我是誰？憑什麼判斷？」著實讓倡言教宗「不會錯」神學觀的保守派教會人士跌破了眼鏡。事實上，這位統領全球12億天主教徒的領袖，不僅拒絕對有同性戀傾向的神職人員妄加判斷，他對無神論者、未婚母親、離婚者和監獄裡的罪犯也展現出歷任教宗少見的關注與寬容。這一開放立場突破了天主教傳統的嚴格倫理守則，並引發教內保守派的強烈反彈。

方濟各教宗任內，也積極推動天主教與伊斯蘭教、東正教及其他基督教宗派的對話，並於2019年在埃及開羅阿茲哈清真寺（Al-Azhar）與大伊瑪目泰耶伯（Ahmed al-Tayeb）共同簽署「人類兄弟情誼文件」，強調宗教共存與和平。這種跨宗教對話雖受到自由派的肯定，但在傳統派中也引發爭議，認為此舉削弱了天主教的獨特性。

方濟各特別強調環境保護與貧窮議題。他將環保與天主教教義結合，並呼籲對抗貧窮與日益嚴重的貧富不均現象。他激烈批評跨國資本主義造成不公義的世界，指責「不受約束的資本主義是『新暴政』」。他的社會正義取向，鼓勵天主教徒積極參與全球性議題，這與傳統上較少涉入政治、經濟議題的教會態度截然不同。

總結而言：2013年3月13日，聖伯多祿廣場上的歡呼迎來的不只是另一位新的教宗，它開啟了普世天主教會一個新的紀元！

（本文取自4月22日聯合報民意論壇，作者為加拿大文化觀察者）