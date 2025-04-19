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習近平一夜白頭 昔儲君活躍非常

禾子／蒙特利公園市
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3月已過，中國人大政協兩會後，中央領導前往全國各地搞調硏，會見當地群衆，說幾句親民之話。 習近平取道貴州，但不像以往那樣，沒有常委及軍委副主席陪同，身邊也沒有前呼後擁人群，沒經染黑一頭白髮，失意落魄寫在臉上，還低調預告自己會有因健康引退的一天，與昔日意氣風發樣子有天壤之別。 

老調重彈民間推背圖提到有一軍人自帶弓，又有一位頭帶羽毛白頭翁，描述情况與今天軍方張又俠主導軍委工作，白髮習近平大權旁落何其相似。李強總理仍在其位拚經濟，王滬寧以政協主席、韓正以國家副主席身分取代以往習近平接見外賓元首專責。種種跡象與近日習大權旁落傳聞不謀而合。 

李嘉誠賣港口，習只有震怒表態，全無還擊之力，而國內經濟困難重重，面臨美國總統處處進逼， 頭髮變白落漠失神竟發生在一夜之間。無獨有偶，美國國家情報部門這時公布中共領導人財產資料，指明全是貪汙得來，總書記名列其中，美國選擇此時把材料拋出來，既攞景又贈興。

曾被視作儲君的胡春華近期活躍非常，重臨昔日任書記的內蒙搞調研，又走訪他的恩公胡錦濤家鄉安徽，彷彿為他政途重新上路而熱身，他能否成為一個拯救中共政權新領袖，走著瞧好了。

習近平 中共 李強

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