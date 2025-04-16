川普2.0將滿三月 反智霸道不裝了

開啟第二任期的美國總統川普 ，上任快滿三個月了。他當初競選許諾的三件事：實現烏克蘭 和平、令加薩停戰、結束美國高通膨實現經濟繁榮，現在看來都跳票。

俄烏衝突有著非常複雜的歷史與現實的原因。川普只是一味施壓於烏克蘭，就想在24小時內實現和平，顯然是在說大話；而在中東，美國又一味偏袒以色列，同樣也使得和平遙遙無期。至於大打與全世界為敵的關稅 戰，更是與「美國再次偉大」的理念背道而馳。歷史上還沒有任何一個人、一個國家能通過霸凌手段就可以偉大。如果川普不改弦易轍，可以預期，他的第二任會比第一任失敗得更難看。

這首先是因為他還在反智、仍像第一任時胡言亂語，如把美國對外的貿易逆差，說成是全世界占美國的便宜。事實上，這話應該倒過來說，正因為多年來，美國憑藉著美元霸權收割全球，實現了高消費、高工資，才使得全世界價廉物美的商品大規模地流向美國，在美國形成了一個龐大的消費市場，應該說是美國在占全世界的便宜。

至於美國的貧富懸殊，也是美國收割了全世界巨額利益後，在國內二次分配沒搞好，流向了美國少數富人造成的，這是美國自身的問題。可以說，全世界都在為美國打工，打工人往往處在利益鏈的最低端，但美國還要通過高額關稅再扒人家一層皮！天下哪有這個道理？

美國已經富裕到它的失業金領取者可能比發展中國家的一個普通白領過得都要滋潤。但太富裕了也有問題，那就是幾乎沒有人願意再從事收入相對低端、環境較差、工作也比較辛苦的製造業，結果製造業就外流到全世界各國了。而美國原有的製造業人口逐漸流向以金融為主的服務業，使其製造業空心化。

對於美國大市場，大家想的多是能和其好好做生意，賺點順差過好日子就行，只要交易公道合理，符合市場經濟，誰會和美國過不去？而美國什麼都不做，就能獲得大量價廉物美的商品，以滿足自己高消費的生活水準，這也是美國當初設計經濟全球化最基本的依據。何況，美國對製造業也沒有全放手，依然控制著設計、研發、應用軟體、金融服務等高端環節。

特殊情況下，沒有了加工製造等低端環節也不行；如新冠疫情大爆發時，美國竟然連口罩都製造不出來，還要靠進口。即便想令部分製造業回流，也應好好與相關國家協商，用合乎世貿與市場規則的辦法去做，而不是用霸道的辦法；高成本必然低收益，此舉違背市場經濟規律的基本邏輯。

如果說只是川普一人反智倒也罷，問題是連他的一些高級幕僚也反智。如納瓦羅號稱是「經濟學家」，但他提出的所謂「關稅公式」，全世界著名經濟學家沒人能看懂，沒有任何邏輯可言；依此公式，美國竟然對無人居住的荒島也要徵收高額關稅，荒謬到無以復加。

而這樣的反智，其底層邏輯就是不講道理或霸道。什麼民主自由、普世價值，早被踩在腳底下，都不裝了。隨著關稅戰引來的高通膨及美元、美債危機，華爾街的支持者或將遠離川普，國會的「忠誠牆」也會剝離，美國民眾將成為川普錯誤政策的「矯正器」。就讓這一天早日到來吧！結束這場全世界的噩夢。

（本文取自4月17日聯合報民意論壇，作者為西安科技大學材料科學與工程學院教授）