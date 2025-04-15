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陸合縱連橫抗貿戰 美陷自我孤立

吳斯懷（新北市）
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在美國總統川普大打關稅戰後，目前狀況：最大對手中國，軟中帶硬，底線是奉陪到底；歐盟不服軟，還在觀望，仍有一搏機會；其餘國家或投降或待宰。國際上一片罵聲，又拿他沒轍。

川普最大困境來自蕭牆之內，內閣成員內鬨加劇，股市暴跌、拋售美債、金主失血、基層反彈、民眾示威抗議、農業州哀鴻遍野。

川普的作法引起部分美國政治菁英警惕。美國財政部長貝森特表示，美中的經濟沒有理由必須脫鉤，稱即使這兩個經濟強權在關稅上互不讓步，仍可達成協議，這與川普的強硬口氣明顯不同調；美國前財長薩默斯更批評川普，向全球發起的關稅戰，是有史以來對美國經濟造成的最大傷害。

關稅政策至今多次出爾反爾，一日數變，一再顯示川普底氣不足，國際、國內反彈超出預期，目前騎虎難下，只能摸著石頭過河，持續戰力很難維持。

反觀中國，習近平的底氣來自於制度和文化。制度上，習近平擁有絕對權力，不需考慮選舉，加之美中衝突激發民族主義熱潮。11日習近平首次對關稅戰公開表態，「70多年來，中國發展始終靠的是自力更生、艱苦奮鬥，從不靠誰的恩賜，更不畏懼任何無理打壓」。

習近平也多次強調要「自力更生」、「飯碗要牢牢端在自己手上」，於中共而言以鬥爭求合作則合作存，以退讓求合作則合作亡，須以鬥爭維護合作，以合作支持鬥爭。

中國已經採取一連串措施，對美制裁不手軟、擴大內需、迅速轉單等以因應變局；與歐盟、東協各國密集協商，近日習近平接見西班牙總理，並出訪越南、馬來西亞與柬埔寨，合縱連橫、廣結善緣。

最後再看看，川普大刀一揮，歐盟、英、日、韓等傳統盟友無一倖免，大國不高興、小國只能忍，國際孤立，國內只有自己及少數團隊的支持底氣；習近平有國際盟友合作、政府全力配合、國內人民支持，大家拭目以待，終局會是何者完勝？

（本文取自4月16日聯合報民意論壇，作者為陸軍退役中將）

川普 習近平 關稅

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關稅戰損人不利己 削弱美領導力

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