台應轉向尊美、禮中、友歐

川普 再次入主白宮後，全球貿易局勢迅速升溫，關稅 戰為全球經濟帶來嚴峻挑戰。台灣在全球地緣政治多以「親美抗中」的姿態應對，然而，面對川普來勢洶洶的貿易保護主義和單邊主義，台灣實有必要重新審慎評估現行政策，積極尋求更具彈性和韌性的應對之道。

檢視全球經濟版圖，美國依然是世界第一大經濟體，其國內生產總值（GDP）在2023年約為27.4兆美元。中國為世界第二大經濟體，GDP亦達到約19.37兆美元。而歐盟 做為一個重要的經濟聯盟，其GDP總計約為20兆美元。這三大經濟體不僅在全球經濟中占據舉足輕重的地位，更是台灣重要的貿易夥伴。根據2023年的數據顯示，台灣與中國（包含香港）的雙邊貿易額約為2450億美元、與美國的貿易額約為1207億美元、與歐盟的貿易額則約為738億美元。這些數字清楚地揭示了台灣經濟與這三大經濟體的緊密連結，任何一方的貿易政策變化，都可能對台灣造成顯著影響。

當前，川普啟動的關稅戰對高度依賴國際貿易的台灣經濟構成直接威脅，台灣若繼續堅持單一的「親美抗中」策略，恐將使自身在激烈的國際貿易紛爭中處於被動地位，甚至可能因選邊站，而同時面臨來自主要貿易夥伴的壓力與挑戰，特別是在中國市場，可能遭受更嚴厲的報復性關稅衝擊。因此，台灣應調整現有的外交與經貿策略，轉向「尊美、禮中、友歐」的平衡之道。

「尊美」，是指台灣應繼續重視與美國的戰略夥伴關係，在安全與價值觀層面與美國保持緊密合作。然而，在經濟和貿易政策上，台灣應以自身的最大利益為考量，避免完全扈從美國的政策，特別是川普對全球發動關稅戰的背景下，台灣更應審慎評估其可能帶來的負面影響。

「禮中」，並非要求台灣放棄主體性，而是在維護自身尊嚴和利益的前提下，以更具建設性和彈性的態度與中國進行對話和交流，尤其是在經濟領域。兩岸經濟的互補性強，透過良性互動，尋求互利共贏的合作模式，有助於降低因政治對立而造成的經濟損失。在全球關稅壁壘升高的背景下，維持與中國市場的穩定關係，對台灣經濟至關重要。

「友歐」，則是強調台灣應積極拓展與歐盟及其成員國的關係。歐盟不僅是全球重要的經濟體，更與台灣共享許多民主價值。加強與歐盟在經貿、科技、文化等領域的合作，有助於台灣分散市場風險、提升國際能見度，在國際社會中爭取更多支持。在全球貿易格局重塑之際，與歐盟建立更強勁的夥伴關係，能為台灣經濟提供新的成長動能。

透過「尊美、禮中、友歐」，台灣可擺脫單一依賴困境，實現經濟多元化布局，並提升面對外部風險的韌性。在全球貿易保護主義升級的當下，這種更為平衡務實的策略，才能真正保障台灣的長遠利益，並在複雜多變的國際局勢中找到最有利的位置。面對川普政府已展開的關稅戰，賴政府應以前瞻視野積極推動政策轉型，為台灣的經濟發展開創更廣闊的空間。

（本文取自4月15日聯合報民意論壇，作者為晶圓製造業）