美中貿易若停擺 台思考關鍵補位

美國對中國所有產品課徵145%的關稅 ，中國對美國所有的產品課徵125%的關稅，現已生效。美中之間，2024年的貿易總額是6883億美元。其中，中國對美國出口5247億美元，中國從美國進口1636億美元。中國有3611億美元的貿易順差。

未來，這近7000億美元的貿易量，花落誰家？中美關稅大戰，也是台灣廠商接收轉單的契機。中美關稅大戰，台灣整體上下游產業都有大機會爭取。

筆者從ChatGPT可以看到，中美貿易往來的商品結構如下：美國從中國購買的商品，主要有機械器具（幾乎占了一半）、雜項製品（包括家具、玩具）、紡織原料及其製品、廉價金屬及其製品、塑料及其製品；而美國賣給中國的商品前5類：第一名也是機械器具（占1/5）、其次是化學產品、運輸設備（包括飛機）、礦物產品、植物產品。

中美雙方進出口的第一名都是「機械器具」，占比很高，為什麼？因為美國從中國進口的機械器具，主要是消費性電子產品、小家電與設備、電氣配件與組件、自動化與低階工業設備。特點都集中在中低端電子製造、組裝與配件供應鏈 ，這些都是中國的強項。

而美國對中國出口的機械器具，在類型上就不同，這裡面包括半導體製造設備、高階工業設備（如CNC機床、航太用加工機器）、醫療設備和分析儀器、汽車與飛機零組件、能源設備（如燃氣渦輪機、高壓泵、石油 設備）。這些產品的特點集中在高科技、高附加價值的精密設備與專業應用。

總結來說，中國出口美國的產品，以中低端、大量生產為多，而且應用上是消費性電子、組裝，加工和組裝是他們的價值鏈。而美國出口中國的產品，是高科技、專業設備，應用在工業升級、科研、生產製程，創新和研發是他們的價值主旋律。

中美相互進出口產品，就產業鏈結構和國際分工的角度看，台灣在很多領域有產品的專長和強項，可以進行替代或關鍵補位。例如在消費性電子（手機、筆電）、電氣零組件（充電器、線材），以至於高階機械設備（半導體設備、精密機具）、醫療與檢測設備。這些產品，台灣在國際上，有的獨領風騷，有的極具產品特色，很有擅場。

川普的關稅政策惹惱習近平，相互針鋒相對，都不退讓。台灣也可能被美國課高關稅，廠商要按捺住情緒，冷靜思考在這樣的關稅危機中，如何脫穎而出否極泰來，危機說不定就是轉機，有了思路就有出路，好的出路可能塞翁失馬柳暗花明。

二戰英國名相邱吉爾說過「不要浪費一個好的危機」。誠哉斯言。

（本文取自4月14日聯合報民意論壇，作者為退休媒體工作者）