我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中升高實際衝突風險 川普、習近平槓上恐殃及台灣

防堵中國貨碰壁轉湧入歐洲 法財長：擬推邊境配額

美中貿易若停擺 台思考關鍵補位

楊智（台北市）
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國對中國所有產品課徵145%的關稅，中國對美國所有的產品課徵125%的關稅，現已生效。美中之間，2024年的貿易總額是6883億美元。其中，中國對美國出口5247億美元，中國從美國進口1636億美元。中國有3611億美元的貿易順差。

未來，這近7000億美元的貿易量，花落誰家？中美關稅大戰，也是台灣廠商接收轉單的契機。中美關稅大戰，台灣整體上下游產業都有大機會爭取。

筆者從ChatGPT可以看到，中美貿易往來的商品結構如下：美國從中國購買的商品，主要有機械器具（幾乎占了一半）、雜項製品（包括家具、玩具）、紡織原料及其製品、廉價金屬及其製品、塑料及其製品；而美國賣給中國的商品前5類：第一名也是機械器具（占1/5）、其次是化學產品、運輸設備（包括飛機）、礦物產品、植物產品。

中美雙方進出口的第一名都是「機械器具」，占比很高，為什麼？因為美國從中國進口的機械器具，主要是消費性電子產品、小家電與設備、電氣配件與組件、自動化與低階工業設備。特點都集中在中低端電子製造、組裝與配件供應鏈，這些都是中國的強項。

而美國對中國出口的機械器具，在類型上就不同，這裡面包括半導體製造設備、高階工業設備（如CNC機床、航太用加工機器）、醫療設備和分析儀器、汽車與飛機零組件、能源設備（如燃氣渦輪機、高壓泵、石油設備）。這些產品的特點集中在高科技、高附加價值的精密設備與專業應用。

總結來說，中國出口美國的產品，以中低端、大量生產為多，而且應用上是消費性電子、組裝，加工和組裝是他們的價值鏈。而美國出口中國的產品，是高科技、專業設備，應用在工業升級、科研、生產製程，創新和研發是他們的價值主旋律。

中美相互進出口產品，就產業鏈結構和國際分工的角度看，台灣在很多領域有產品的專長和強項，可以進行替代或關鍵補位。例如在消費性電子（手機、筆電）、電氣零組件（充電器、線材），以至於高階機械設備（半導體設備、精密機具）、醫療與檢測設備。這些產品，台灣在國際上，有的獨領風騷，有的極具產品特色，很有擅場。

川普的關稅政策惹惱習近平，相互針鋒相對，都不退讓。台灣也可能被美國課高關稅，廠商要按捺住情緒，冷靜思考在這樣的關稅危機中，如何脫穎而出否極泰來，危機說不定就是轉機，有了思路就有出路，好的出路可能塞翁失馬柳暗花明。

二戰英國名相邱吉爾說過「不要浪費一個好的危機」。誠哉斯言。

（本文取自4月14日聯合報民意論壇，作者為退休媒體工作者）

關稅 石油 供應鏈

上一則

美中關係 按鍵重啓 但無方向

延伸閱讀

美債殖利率大漲 對美國與台灣造成的劇烈影響有這些

美債殖利率大漲 對美國與台灣造成的劇烈影響有這些
防堵中國貨碰壁轉湧入歐洲 法財長：擬推邊境配額

防堵中國貨碰壁轉湧入歐洲 法財長：擬推邊境配額
川普若祭晶片關稅 業界預測3劇本

川普若祭晶片關稅 業界預測3劇本
美國消費者財務壓力加重 經濟衰退憂慮升高

美國消費者財務壓力加重 經濟衰退憂慮升高

熱門新聞

「一洲焦點」談關稅戰及美中關係。(世界新聞網)

一洲焦點／關稅槓上川普 美中關係已不可逆轉

2025-04-09 14:25

中國反制川普 平靜下的驚濤駭浪

2025-04-09 02:00
川普總統。(路透)

社論／川普操弄關稅 美國商界無力應對

2025-04-12 16:45

川普關稅政策的背後謀略

2025-04-10 02:00

關稅戰是「脫中」、「去美」的大博弈

2025-04-11 02:00

川普多面出擊 世界亂局才剛開始

2025-04-08 02:00

超人氣

更多 >
川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事

川普關稅首見對中國退讓 華府智庫示警1件事
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策

半導體業殺頭日來了？川普：周一說明晶片關稅政策
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅