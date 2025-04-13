美國關稅政策 已經沒有退路

4月2日川普 政府對進口商品無差別開徵對等關稅 。此舉不啻向世界經濟投下一枚經濟核彈。

美國的經濟總量占世界經濟的四分之一強 ，是世界經濟的火車頭，也是世界最大的消費市場，它對世界經濟的影響不言而喻。為此，習慣了舊制度運行日子的各國及其企業，一時亂了陣腳，各國股市震動下行，全球經濟動盪，人心不安。

當然也有大企業及時調整發展戰略投資美國，一來避開美國開徵的關稅，二來尋求新的發展。但總體而言，川普的關稅新政對絕大多數國家及企業的影響是巨大而負面的。於是不論是不同意識形態的國家，還是盟友，尤其是一直奉全球主義為圭皋的美國媒體，智庫，幾乎沒有例外的集中火力攻擊川普這一新政。他們認為此舉必定造成美國國內通膨，民生艱難，經濟下行，嚴重擾亂世界經濟。

但這一切見解都是基於當前眼前的所見所知或者利益。在此，我願意從反面的角度去理解分析。假如美國繼續實行現在不成比例的關稅政策，美國將會怎樣？

這數十年，隨著全球化的推行，從進口到美國的貨品一直實行超低關稅，而美國生產出口到各國則要面對高關稅。一句話，美國門檻最低，所有國家為了自己的利益關稅高企。美國每年商品及服務進出口逆差都在1萬億美元以上。也就是說，每年美國的財富上萬億流失。

因為美國的低關稅，全世界占美國的便宜，大量商品充斥美國，導致美國製造業空心化，產業外移，這些年美國陸續倒閉了9萬家工廠，許多城市一片衰敗景象，如底特律、克利夫蘭、楊斯頓、加里、弗林特、布法羅等就是鐵鏽帶城市。如美國商務部長盧特尼克所說，他所知道的在密西根州，因經濟不景氣，失業率高企，青年看不到希望，精神空虛，生活質量低下，受大學教育者不足1/3，而2/3只有高中水平。

聯邦政府 這些年因收支的不平衡，已累積了37萬億美元的負債，而且還在每年不斷增加，聯邦政府需要為這鉅額的債務每年還要支付一萬億元的利息。按這幾年民主黨政府的政府管理思路和政策，每年還要新增負債一到二萬億。如此下去，每年再新增三萬億不在話下。沒有一個平衡的預算，找不到或者根本就無視減少負債至少平衡當年預算，這個國家最終走向破產絕非危言聳聽。

產業的空心化及政府的臃腫冗員的負擔，都與國家的經濟及管理政策有關。要振興本國製造業，現行的低稅收政策顯然是不可能的，必須採取果斷措施，對等關稅就是在這個情況下推出的。

每年新增三萬億負債，對美國造成的後果是嚴重的，而嚴重性是逐漸顯現的。現在已到了無法繼續下去的時刻。它意味著就業崗位的一點點流失，意味著社會的慢慢凋敝，意味著社會治安的不斷敗壞，甚至意味著一些人的壽命的縮短。最終意味著美國作為一個世界強國的衰落，破產。

美國已沒有退路，再退就是美國破產，淪為一個三流國家。正如納瓦羅所說，如果將美國比做一個上市公司，這樣的一個財務狀況，公司一定破產，公司高層去坐牢。這就是不改變美國原來貿易政策的結果。當然，在推出對等關稅的短時期，全球經濟必定會發生巨大的震盪，但正如一個患重病必須動手術的病人，在動手術時必經陣痛一樣。熬過這個階段，生命才會出現新機。