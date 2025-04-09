川普地圖砲 揭美生存焦慮

川普 用關稅 向全世界宣戰，因為向中國宣戰已經不夠填補內在空洞與物質慾望的深淵。當國家的財富對基層民眾而言只是數字，而不能化作具體的溫飽、普及的醫療、舒適便利的基礎建設以及更重要的個人與集體對未來的希望；當國家與個人無論在國際上或鄉里間都得不到認同與歸屬；當多元與移民的世界主義干擾農工小鎮的純粹與寧靜，結果就如同巴別塔的崩毀擾亂了村民的語言，找不到集體溝通的可能。

美國人出現嚴重的生存焦慮，這種焦慮就算強大的軍事實力也難以消解、又無法寄望於星辰太空 。面對如此的焦慮，川普只能在語言上吃吃加拿大和格陵蘭的豆腐，不然就像這次用關稅將自我的挫敗向外亂掃一通。

關稅當然有經濟理性的一面，一是要解決美國龐大的國債，二是要讓製造業回流，背後都是基於川普要「讓美國再次偉大」的夢想。但是他心中的美國不過是他的懷舊，已不再是象徵與引領人類未來的前景，也不再是那片充滿機會、富饒的流淌著奶與蜜的應許之地。

川普的美國夢，是二次戰後到越戰前的美國黃金年代。當時的美國剛剛取代英國成為世界的新興霸權，充滿朝氣與自信，美國大兵代表自由解放的正義之師，美國人帶著美元到世界各地濟弱扶貧。1950年代承續暫時爆發的製造能力，也正是「美國製造」的鼎盛時期。美國有60%的家庭屬於中產階級，汽車普及、公路發達，大量生產與發明的家電如電視、洗衣機等幾乎充斥在每個家庭。家家家戶戶大平房、大汽車、白圍牆、綠草皮，成為「美國夢」的具體寫照。

核心家庭取代了傳統大家庭，但是男主外、女主內，兒女成群，男人一份工作可以養活一家子。青年男女聽著搖滾樂，男生梳著油頭，穿著貓王的喇叭褲或詹姆斯狄恩的皮衣，女生繫上髮帶穿著瑪麗蓮夢露的蓬裙。

1950年代的美國，白人占有九成，到了2020年已經跌破7成，現在舊金山白人只占一半，紐約、芝加哥更不到4成，現在全美有超過1/5的家庭語言不是英語。1950年代也是相對均富的年代，作為收入不平等的衡量標準的吉尼係數，從1950年的約0.35，在2022年則來到約0.49。川普乃至絕大多數美國人對那時的懷念是可以理解的，但問題是回得去嗎？

美國政治學家福山在川普重返白宮後指出，川普的再起代表西方古典自由主義的失敗。西方古典自由主義的傳統受到「市場自由主義」與「覺醒自由主義」兩種變形的夾擊，美國的社會形象與自我認同產生了重大的變化。全球化沒有給美國帶來更立體的自我意識，而是更模糊破碎的靈魂。

在單一霸權與「美國例外論」的自我界定下，美國變得更孤單、更不在乎他國的感受，對自己一手打造的國際秩序加以否定，這同時不就是在對自己的否定嗎？社會變遷、國力衰退、極端氣候乃至人工智慧都讓美國人產生嚴重的存在焦慮，那種無從宣洩的挫敗感，被川普用關稅地圖砲無差別的亂射一通發洩出來，問題是明天過後呢？

（本文取自4月10日聯合報民意論壇，作者為退休大學教師）