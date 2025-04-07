川普的手術刀 台灣挨得起？

川普 再次高舉「美國優先」旗幟，宣布對全球180個國家與地區祭出新一波「對等關稅 」，試圖藉此重塑全球貿易版圖。而台灣，儘管長年以美國最堅實盟友自居，卻在此波政策中被課以高達32％的關稅，成為亞洲主要經濟體中遭遇最高懲罰的國家，甚至高於南韓（25％）、日本（24％）與新加坡（10％）。這記來自華府的「手術刀」，無疑劃破了對「歷來最佳台美關係」的美好想像，也深深刺入台灣經濟體質最脆弱的部位。

川普宣稱，這是一場為了拯救重病經濟的手術，現在手術完成就等病人康復。乍聽之下彷彿醫者仁心，但對全球多數被納入「手術範圍」的經濟體來說，這更像是冷酷的外科處置，在未經同意、無預警之下強行切割、抽血、縫合。對台灣而言，這並非單一關稅的問題，而是一次對台灣長期依賴單一市場、忽視經貿多元化，結構性失策的殘酷揭露。

或許，台灣應該「感謝」川普。正是這一刀，刺穿了「與美國站在一起」即可穩固經濟命脈的迷思，也讓我們看見盲目信仰「價值同盟」的戰略空洞。

這一刀，讓台灣被迫直視長期對美國出口依賴的風險，以及未能有效布局替代市場的現實困境。川普的話術一向荒謬，但這回卻殘酷地精準，他說這是手術，台灣確實成為病床上的病人，只是台灣從未簽過麻醉同意書。

台灣近年積極強化與美國的政治與經濟關係，從晶片聯盟、軍購合作到「台美21世紀貿易倡議」，台灣投注了大量資源與政治籌碼，希冀能換來更多實質保障。然而，32％關稅不僅無情摧毀這份期望，更清楚宣告，在美國的「利益清單」上，沒有所謂的特殊待遇，只有赤裸裸的計算。

在國際政治的現實邏輯中，情誼無法兌現保障，盟友不等於豁免。台灣過去對美國的依賴，已從戰略聯盟逐漸傾向經濟附庸，一旦美國轉向保護主義，首先受創的往往就是最依賴它的夥伴。

川普所謂的「對等關稅」是一個極度簡化、扭曲現實的概念。當今全球供應鏈 高度整合，各國依據比較利益原則進行互補貿易，「對等」並非關稅稅率數字上的一對一，而是建立在產業分工、制度差異與市場成熟度的綜合體系上。以此邏輯強行推動關稅壁壘，不只破壞國際規則，也推動其他國家加速脫離美元體系、重組供應鏈並強化區域合作機制，川普的政策正在反向推動全球「去美化」。

對台灣而言，台灣必須放下對「美國承諾」的過度期待，重啟區域經濟戰略思維。過去長期忽視與東南亞、歐盟、印度等多元市場的實質經貿合作，必須盡速補強與推動，避免再次陷入單邊依賴的死結。

其次，台灣政府應全盤檢討出口結構與產業風險機制，鼓勵企業分散投資、尋求多邊經濟協定保障，並強化自主研發與科技升級，提升在全球供應鏈中的不可替代性與彈性。

是時候該停止迷信「價值同盟」萬靈丹，川普狠狠告訴我們：不是你跟著美國就能免於被割。我們需要的不是更多擁抱，而是更多籌碼、更多彈性、更清晰的自主戰略。這場關稅衝擊或許是一記重創，但若能讓台灣真正醒來，或許也不失為一劑苦口良藥。

（本文取自4月8日聯合報民意論壇，作者為管理學博士）