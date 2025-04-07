川普關稅大棒盤算 美債是特急件

自川普 宣布「對等關稅 」以來，包括美國在內的全球股市應聲暴跌，中美兩大經濟體間的關稅大戰，可能觸發全球經濟衰退的陰霾籠罩全球。以出口為導向的國家如台灣，更是衝擊嚴重，7日股市加權指數單日下跌超過2000點，跌幅達9.7%，股民哀鴻遍野。

川普頻頻以關稅大棒進擊全球，連最忠誠的盟友也受到嚴苛打擊。其目的除了希望藉此增加美國政府稅收，彌補財政的不足外，也讓製造業回流美國。但背後是否尚有其他的思維邏輯，值得進一步推敲。

川普二度上任，承接了總額超過36兆美元的國債。據美國國會辦公室估計，今年需支付超過1兆美元的利息，較之2017年第一次就任時的19.9兆美元，沉重的債務負擔必然嚴重拖累川普施政；如再加上川普競選時對選民應允的減稅政策，國家財政缺口將進一步惡化。而美國財政部必須繼續向外舉債以為因應，形成惡性循環。

依過去歷史經驗，一個國家經年累月的發債終有極限，常演變成對該國貨幣 信心的喪失，導致新債的發行出現難以為繼的困境。最近黃金價格不斷飆漲，似乎正在反映全球對美債無上限印發，後續償債能力的疑慮。

為維持美元全球儲備貨幣的地位，減輕美國現有債務負擔，施行寬嚴有序的貨幣政策，提升美國製造業的復甦，將是川普實現「美國再次偉大」的重要施政策略；沉痾已久的美債問題，更成為川普政府無可迴避的特急件。

川普甚為倚重的白宮經濟顧問米蘭撰寫的「重組全球貿易體系使用者指南」，被認為是此次川普為解決美債問題的思維藍圖。藉由：

一、大幅調升對美進口關稅引起各國恐慌，進而逼迫對美貿易順差的國家進行談判，美國得以提出為調降關稅稅率，這些國家應做出的對應代價。包括需在適當時機配合美國調升對美元的匯率，以增加美國對外出口的競爭力，同時達到提升美國製造業之目的。

二、多年來對美國貿易順差所累積的美元外匯儲備，各國必須轉換為美國發行的長期債券，其發行期間可能長達100年，所載的利率也非一般市場利率。但這些國家將因此成為美國保護傘下的被保護國。作為美國的回報，其中包括出兵協防或取得美國軍售武器。美國將因此解決不斷到期債務的借新還舊問題，也達到降低美債利息支出之目的。

美國現任財政部長貝森特也敦促世界勿對新增稅率採取報復手段，同時表示這些國家將得以個別與美國商討關稅。言外之意，被調漲關稅是可以討論的，但需支付相當代價。

此計畫是否可行，已引起國際財經界討論，但由歐盟和其他重要經濟體已直接表達將採取直接報復關稅來看，關稅大戰仍存在相當大的不確定性。以此推知，此次川普的關稅大戲，其後應隱藏著更大目標，後續的發展才是我們應該注意的。

（本文取自4月8日聯合報民意論壇，作者為台銀倫敦分行前經理）