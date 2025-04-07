美對等關稅 是戰爭行為

總統川普 拋出「對等關稅 」後，各國震撼也震怒，連國內與歐洲各地民眾亦上街高舉「把手拿開」旗幟，反對川普掠奪民眾經濟與人權。據非正式統計，抗議群眾多達60萬人。

但早在3月，股神巴菲特 接受電視專訪時，就已語出驚人說「關稅某種程度上算是戰爭行為」。巴菲特的主要理由是，懲罰性關稅極可能引爆通膨。

且看台灣賴政府如何因應川普計畫對台課徵對等關稅。6日晚間，賴總統透過影片對全台喊話，其因應川普的重點做法是擴大對美採購以降低台美貿易逆差；行政院已盤點對美大量採購計畫，國防部也提出軍事採購清單，以及擴大對美投資等。

直白地說，美對台的對等關稅32%，肯定重創台灣產業及民眾生計，就像巴菲特說的有如戰爭行為，而且將很具象化地「兵臨城下」。先前台灣護國神山台積電已「被迫」在美增加投資千億美元以上，川普仍公開說「台灣能富裕，是因為搶走美國晶片產業」，美商務部長盧特尼克又加一句「正研究如何把半導體製造從台灣移回美國」。

台灣智慧與金融資產如此「朝貢式」輸美，仍不能滿足川普胃口，非但是非顛倒，且重稅照課。

嚴重的是，賴政府先前面對台積電未經台灣政府投審會審查即擬在美增資一事，有損台灣利益卻噤聲不語；如今川普又兵臨城下，賴政府的對治之道竟是大量對美採購，包括許多台人認為已不可再增的軍購在內。近三年來，台對美軍購比往年增加千億台幣以上，已嚴重壓縮台灣人醫療保健、長照、教育經費與廣建社會住宅等「社會福祉」。

川普種種對台作為賴政府都容忍了，請問讓台灣嘗盡苦頭的是誰？這苦頭是否類同巴菲特口中「戰爭行為」下的產物呢？如果是，那麼敵人又是誰？

賴政府在兩岸高揭抗中保台，在內部縱容大罷免，如今面對32%關稅的撞擊，才知道邀集在野黨「共赴國難」。請賴總統認清戰爭行為的本質，全球很多國家反制川普的高關稅，反觀台灣，強烈意識形態的抗中，真的保到台了嗎？或是說，是否有高智慧的作為，讓台灣與兩岸均能避險呢？

（本文取自4月8日聯合報民意論壇，作者為靜宜大學企管系終身特聘教授）