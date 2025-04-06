川普關稅海嘯 難免自傷「世界減美國」並非滅頂 問題在各國承受力

總統川普 於4月2日宣布對全球180多個國家與地區的銷美商品廣課關稅 ，並對其中約60國訂定高額「對等關稅」，讓美國平均關稅從去年的2.3%立即上升到3成左右，打擊面之廣，幅度之大，遠出外界預料之外，對世界經濟影響將極為巨大，堪稱「川普關稅震撼」。

有專家發現，所謂對等關稅，實際上是名不副實，而是利用一個簡單公式，反映川普認為對美出超即是占美國便宜，相當無理與粗暴。

川普此舉相當無厘頭，貿易本是互利行為，在二戰以後美國主導的經濟體系中，貿易全球化讓世界普遍改善經濟，而美國更是嘗盡甜頭，長期享用來自各地廉宜的產品，但製造業漸被掏空，獨尊服務業，是美國商人的趨利行為，到發現影響到製造業工作機會流失，造成民怨，不亟思改善國內環境，罔顧美國往往保持大量順差的服務業並不計算在貿易差額內，反而一味責怪對美貿易出超國家，是本末倒置。

台灣被課以32%的重稅，聲稱有參與國安會議的民進黨團總召柯建銘早前預估關稅僅1%，顯示其誤判相當大。對川普上任後自動奉上大增軍費，由台積電對美投資1000億美元，百般討好美國的賴政府，除了沒有獲得口頭承諾協助保台外，如今還遭高額關稅重擊，宛如青天霹靂，情何以堪。

川普的任性與恣意妄為，以及重商主義喜好交易的本質，在他第一任期時已表露無遺。台灣的賴政府卻一廂情願，自動奉上寶貴籌碼，焉知對方只會加碼，是「真心換絕情」，如今喊「不公平、不合理」，倉皇推出補貼，為時已晚，同時拖累全民共嘗苦果。為今之計，應首先停止內耗，即刻終止大開民主倒車、製造分裂、勞民傷財的「大罷免」，凝聚朝野共識，速謀妥善對策，全力應對川普高關稅的「大海嘯」，以降低傷害。

另一方面，川普的如意算盤是要製造業回流美國，全面打擊自然遭到全面反彈，如中國即率先祭出對等關稅，後座力即使強大如美國恐也難以承受。曾任美國國務院 首席經濟學家布朗與同儕在「外交事務」雜誌分析稱是「改變貿易平衡的無效方式」。英國「經濟學人」認為：「川普造成的破壞是無法避免的，但這並不意味著他的愚蠢注定要勝利。」美國「紐約時報」專欄作家則直斥川普作為是「違背經濟學原理」、「在賭博但是會輸」。

「經濟學人」並指出：「美國在進口的最終需求中所占的份額僅為15%，因此它並不像在全球金融或軍事開支方面那樣主導全球貿易。」「全球貿易警報」（Global Trade Alert）智庫計算，即使它完全停止進口，按照目前的趨勢，其100個貿易夥伴也可以在短短5年內收回所有損失的出口，也就是「世界減美國」也並非滅頂之災，問題是各個國家在期間的承受經濟受損能力。

對於美國，可預見的立即後果是通貨膨脹，而讓製造業回流牽涉廣泛，即使有部分牽動，也非短期內能夠見效，與世界各國大打貿易戰，也難免自傷，甚至導致經濟蕭條，可從美股連日崩跌見到端倪，而川普必須在一年多後的期中選舉前交出起眼的成績單，恐凶多吉少，後悔莫及。

（本文取自4月7日聯合報民意論壇，作者為大學教師）