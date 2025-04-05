李嘉誠靜待簽名 賣巴拿馬港口

巴拿馬港口問題網上評論家及網紅大咖議論紛紛，最近傳出不會在4月3日前簽約，小粉紅拍手稱快，指李嘉誠承受巨大壓力下跪低了，他們高興來得有點早了，事實上不是取銷合約，只是暫緩簽名而已。

香港 長和發言人以港式特有幽默回答記者問：「你們都明啦！」暗示港口買賣好像受到不能明說的干擾，有口難開。

據國際傳媒透露，中共 擬通過國家市場監管總局以違反壟斷法來反對這宗港口買賣，是否得以成功，有待法律專家去詮釋。看來壟斷之說頗難成立，因為這純是商業買賣，運河在巴拿馬國家，有自己管轄權，不涉及商業壟斷的指控。香港特首李家超表態要了解港口買賣合同，為港版國安法和23條留下個尾巴。但這關乎美國切身利益，除非中共擺明車馬不惜一戰，否則不敢輕率拋出港版國安法和23條 ，畢竟李嘉誠檔次比黎智英高出好幾班。

據說大陸招商局輪船公司曾與長和談及國際港口收購事，但招商局出價太低談吹了。

川普 二度回朝當上美國總統，第一件事就是要收回巴拿馬運河經營管理權，李嘉誠就利用千載難逢好機會迅速與美國黑石投資公司簽訂以200多億元美金出售的意向書，規定在145天內完成簽約。李嘉誠要出售涉及政治糾紛生意，又要顧及股東利益，出售港口業務是個好主意。帶動股票市場長和狂升，股價由40多港元飈升破50元，升值20%。

3月5日中共外交部發言人曾以此宗屬商業交易不予置評。十天後形勢有變，香港左派大公報以個人名義發表文革式文章，大罵李嘉誠是出賣國家利益的賣國賊，港澳辦及中聯辦轉載，掀起一陣聲討李嘉誠的聲音。值得注意中共外交部反常沒有強烈表態，也沒有以中央名義任何發聲明。

李嘉誠也默默地不作聲，但全世界大部分人都同情李嘉誠想賣而又賣不得的無奈。李超人沉得住氣，形勢發展對他有利，港口始終有望成功售出。

川普總統這陣正為俄烏停火談判傷腦筋，但川普一早就聲明為巴拿馬航行自由不惜動用軍隊，去制止黑手的入侵。巴拿馬政府在國務卿魯比歐訪問後，立即叫停中共一帶一路計畫。美巴大型聯合軍事演習４月初便展開了，中共如真夠膽砸美國企業的收購，正應了川普事前的警告，難道黑手不怕川普來真的。