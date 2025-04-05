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泰國塌樓 震出一帶一路工程問題

安歌（洛杉磯）
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緬甸7.9級大地震，千里之外泰國曼谷一座由中資建築公司負責興建30層已封頂完工的大廈，轟然粉身碎骨化為灰燼。這座大廈屬中共一帶一路項目之一，計畫作為泰國國家審計局辦公之用。倒塌時尚有許多泰國工人在樓內工作，肯定死亡慘重。

一帶一路大撒幣，問題多多，貪汙腐化官員收賄早有所聞，但豆腐渣工程使用劣質材料引致塌樓，讓醜聞傳遍世界則是首例。

據說該樓宇由義大利名家設計，由中國中鐵工程公司按照泰國建築標準興建，有標準防震要求。此次泰國雖然受到緬甸地震波及，但此樓是曼谷市內唯一倒塌高層建築物。

從視頻中看到該樓體無完膚倒下，明眼人便知悉根本就是材料低劣偷工減料的問題，採用不及格或改用小一號鋼筋，以達到省錢取得最大利潤目的。

以前香港建築樓宇一直執行英式標準，建築師派員長駐工地，每車運到地盤水泥都抽取樣本製成小磚塊存庫做證，工程師拿著圖則對照紥妥鋼筋檢查其型號、長短及粗細，一切妥當合格簽認才灌入水泥建樓，事後還要用儀器測試樓板抗壓力是否合要求。

試想如果建築師和承建商勾結，不按標準檢驗，用了低標水泥，以25或32代替40釐米鋼筋，用次品取代正牌（鋼筋均來自中國同一公司）。香港地鐵建築時就出現過鋼筋短缺的問題，發現後這部分建築物需要拆除重建，負責工程人員還被刑事追究。

泰國官員及曼谷市長在塌樓現場舉行記者會，表示要查封該樓建築文件，嚴究偷工減料貪汙腐敗行為。

中共一帶一路存在問題陸續曝光，制度性使然，如果不脱胎換骨撤底改正，如何去說好一帶一路的故事。

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