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川普之亂 台灣危險 加拿大危險

萬沐 （多倫多）
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川普亂政，不僅危害美國，也嚴重危害到了全球的整體安全，除了給烏克蘭沉重一擊，更將臺灣和加拿大置於巨大的危險之中。

川普的危害主要是顛覆二戰以來全球的戰略格局。從大方向來看，作為世界老大，美國目前如果對俄羅斯侵略不能徹底遏制，就將給所有獨裁者留下僥倖的空間。而川普目前不僅不履行美國應有的責任，反而是在迎合普亭

支持川普的朋友說川普對俄軟弱是在下大棋。其實這純粹就是一廂情願的說法。先不要說川普到底有沒有這個意思，即使有，請問普亭不明白和北京每年貿易額2000多億，和美國只有幾十億，孰輕孰重？還有，普亭作為一個獨裁者，和北京交往安全，還是和美國交往安全，他不明白嗎？

當年尼克森聯合北京對付蘇聯，是因為北京和蘇聯翻臉已經十多年了，有些時候和蘇聯的關係，比美國和蘇聯的關係還糟。而現在明明北京莫斯科關係非常好（不是說沒有一點矛盾），難道普亭傻了，他要丟掉北京去結好美國。當然，普亭願意和美國好，但我肯定，他絕對不會丟掉北京。而是在二者之間拉一個打一個，美國如果想玩這一手，我只能說，他們確實太天真了！難道忘了普亭早就說過，他想看美中兩個猴子打架嗎？

川普這種不顧國際原則，欺烏克蘭，一味將就俄羅斯的做法，只有一個結果，就是助長俄羅斯和一切獨裁者，及霸權者的野心，這點蘇洵的「六國論」早就說的很清楚了。

目前所謂川普想從歐洲抽身，全力防衛印太的說法，純粹就是個鬼話。可以肯定，川普不會管印太的，他的目標是退回美洲島，搞新門羅主義。不然日本和南韓就不會迅速倒向歐洲，並準備搞原子彈，因為老大根本靠不住了！

盡管很多挺川華粉說川普要如何如何保護臺灣，這純粹就是瞪大眼睛說瞎話。川普會保護臺灣嗎？他很可能借機就將臺灣賣掉，這點川普的前國安顧問波頓早就預言了。以前川普就有「筆尖和堅毅桌對比」之說，眼前又有俄烏問題上的立場擺在那裡，而川普政府剛剛還把臺灣列入「骯髒15國」中，厭惡之情溢於言表。如果台海有事，川普賣台就是必然的。

我相信，川普的最終目標是儘快從歐洲抽身，同時也從亞太抽身，回到美洲島，打造好南美的後花園，向北拿下加拿大，先霸占美洲，建立一個類似羅馬帝國的美洲帝國稱孤道寡，然後再說其它的。當然，這也不影響川普目前在烏克蘭趁火打劫，雁過拔毛，因為趁人病要人命，是川普一以貫之的個性。

不要希望川普維護世界的民主自由了，也不要想他維護亞太的和平了。川普為人虛榮狡詐，見硬的就怕，見軟的就欺。這種人格特質從他侄女書裡就看得很清楚，他不想和美洲以外的強人硬碰硬，就想奴役美洲島上這些慫包，在兩大洋阻隔之下做皇帝，過過凱撒的癮。

加拿大現在也很危險了，如果普亭從北冰洋那邊搞些事情，美國肯定也會在南邊策應的。如果川普繼續執政，美俄把加拿大一分為二，也不是沒有可能。加拿大除了要和歐洲要和結盟，自己也應該趕緊備戰，以防萬一。

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