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搞定巴拿馬 下一站格陵蘭

馬櫻／加州
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李嘉誠快刀斬亂麻出售港口業務，這是任誰都改變不了的事實，賣方是加拿大商人李嘉誠，買方是美國資本黑石集團，符合川普總統誓言要奪回運河的控制權要求。

習近平可以在國內震怒，發動左派傳媒口誅筆伐李嘉誠本人，但中共本身無從入手加以干涉，如他真的一意孤行搞破局，正應了川普對中共伸手入巴拿馬運河之警告。 

川普這招令太平洋大西洋間航運暢通，保證美國自身的安全。打亂中共一帶一路部署，限制在美國後院搞局。這是川普外交軍事上嬴了重要的一仗。下一站港口戰是格陵蘭，相對來說，川普這仗難度相對較低，其宗主國丹麥屬於自由世界一員，政治觀點與美國無太大分歧，有共同理念。當地居民與阿拉斯加愛斯基摩人的同文同種，容易溝通 ，且人口只有5萬多，只要美國給予充裕經濟支持，搞好全島基礎設施，擴大原有美國軍事基地，安全得到保證。最後由當地居民自己投票選擇自己的前途好了。

繼川普兒子拜倫訪問格陵蘭後， 副總統范斯夫人聯同國安顧問沃茲和能源部長萊特組成代表團，日內到格陵蘭與當局協商合作事務。中共早有自己算盤，擁有製造破冰船先進技術，力求打通北極航道，加大對格陵蘭商業交通物流活動，擴大自己的影響力，黑手隨時都想伸進來。幸好川普早有警惕，先搞掂巴拿馬，下一站格陵蘭。

川普 格陵蘭 中共

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