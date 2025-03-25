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國防政治化 台軍未戰先衰

張重玖（高雄市）
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台海爆發戰爭在各國研判下，似乎呼之欲出，連漢光演習想定也都以2027年共軍可能犯台的情境，當作練兵的對象，防共軍由演轉戰，其目的在解決台澎金馬整體防衛作戰未來的問題。

有人認為漢光演習有如演電影照劇本演出，不符戰場多變殘酷景象。論者認為無劇本無預警較能符合未來突發狀況處理，同時亦是一種應變能力的檢驗。

共軍犯台前必有徵候，如輿論攻擊、間接封鎖、削減台灣實力與安全，若金、馬、澎一夜間遭快速摧毀，同時在國際間來不及反應下，以急迫性突襲與飽和攻擊搭配，癱瘓台灣軍事設施，屆時台灣失去反擊能力，就算社會韌性再強，在生靈塗炭下想恢復戰力，恐比登天還難。當民眾認清台海戰爭如此殘酷，就算用軍法審判強押年輕人上戰場，恐怕也是白白犧牲。

現代戰場已由傳統陸海空拓升至太空、電磁、網路與心理層面，俄烏戰爭北韓兵支援俄羅斯打仗，逃不過烏克蘭無人機結合科技精準攻擊；當川普逼烏克蘭接受醜陋的和平方案，下令不提供衛星情報，失去依託的烏克蘭如同瞎眼，此皆彰顯傳遞情報高速網路系統之重要性。台灣高端軍備幾乎仰賴美國，何不藉漢光併入驗證？

中共可能犯台當成漢光演習想定，應給予台軍肯定，但若政客們一味政治化，聲稱國防預算遭凍刪，無法國機國造、國艦國造，不能支撐抗中保台，如此才是防衛作戰之破口，更甭談2027年會凝聚精神戰力，其未戰先衰已現。

漢光演習是演練中共攻台時，國軍因應措施以及後備防衛動員，整體運作未達戰時標準，就應找出問題努力改善，不是在計較中共何時犯台。孫子曰：「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」。充分做好防衛作戰準備，是軍人應盡的職責。

（本文取自3月26日聯合報民意論壇，作者為退伍軍人）

共軍 烏克蘭 中共

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失控的賴政府 失重的台灣

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