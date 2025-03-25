失控的賴政府 失重的台灣

賴清德 總統本月中旬召開高層國安會議，提出「反併吞、反統戰」國安17條（賴17條），標榜因應中國滲透威脅，實則以戰時邏輯行擴權之實。從恢復軍事審判制度、擴大清查中國證件，到言詞中將中國定性為「敵國」，這一套主張的本質，既是對兩岸敵對關係的制度化，也是對台灣內部異見聲音的制度性壓制。

從法律技術上來看，「賴17條」無疑充滿管制意圖，其核心邏輯，是以防諜之名、反滲透之由，將兩岸社會交流視為敵我滲透戰場，將在野陣營乃至一般民眾有任何與中國相關聯的言行，都可能被納入「中共同路人」的審查網絡。賴清德不僅高調強調中國是「反滲透法」所指的「境外敵對勢力」，更準備以修法、行政命令擴權，在防諜的外衣下，行「肅清異己」之實。

對此，不乏批評聲音指出，這些做法形同將台灣導入「戰時邏輯」，以安全為名行懲治之道，賴政府正在為其未來可能的濫權與壓制，鋪設正當性地基。諷刺的是，這些論述過去曾被民進黨用來攻擊國民黨 的白色恐怖，如今卻成了綠營擁抱極權工具的合理化理由。

與此同時，賴清德的兩岸政策也走向「敵國論」新高度，此招無疑是為了迎合深綠「勇武台派」的想像，用尋找、定義敵人的方式來維繫其合法性，這結果毫無意外，幾無與北京妥協空間，致台灣社會陷入持續緊張與對抗氛圍。

然而，令人遺憾的是，放眼台灣當前政治結構，並無可制衡這種路線的反對力量。國民黨長期陷於老調重彈論述，無法重建對年輕世代的說服力；民眾黨的能量在柯文哲案後迅速消風，「不藍不綠」的兩岸中間路線形同自廢武功。反對黨內鬥不斷，毫無實質論述，甚至連國會表現也令民眾反感，接連面臨罷免與掉席危機。

這樣的台灣，實質上已失去過去社會潛在向中間靠攏的「政治鐘擺」效應，正常功能不再、失去重心。過去台灣民眾已多次透過政黨政治的選舉機制，藉由在野力量制衡執政路線走向極端：太獨不行，太親中也不要，曾經的陳水扁 、馬英九皆是顯例。只是如今，社會對於朝野政黨既不安又失望，實質缺乏一個能接住民意的反對力量。是以，當朝野皆不得人心，當體制內無可期待的對手時，執政黨便容易陷入不受節制的擴張與極端化，演變至今，再無中間地帶的民主轉身一變，遂成了戰時體制的前奏。

隨著賴清德就職一周年將至，他或許還會再丟出更多挑釁語句與政策。但歷史從不會原地踏步，如果他真學起陳水扁走向極端，變成戰時思維的操盤手，這場以「國安」為名的敵國轉向，恐將把台灣拖入真正的危局。

（本文取自3月26日聯合報民意論壇，作者為自由業）