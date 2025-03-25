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戰與和 賴清德想要什麼

鄭紹成（台北市）
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先說結論，賴清德總統治國近一年，他要的到底是什麼？是台灣長治久安、國泰民安？或是高舉戰旗、內外俱抗、同歸於盡？歸根結柢，賴應是真心希望在美國老大哥撐腰下，對中逐步拉升緊張態勢，吃定中國「和平統一」基調不變，變相靠向實質台獨；對內則期待大罷免後，台灣政局「朝大野小」，一切唯賴是從。

首先，賴清德從去年就職演說提出「新兩國論」後，多次表示兩國互不隸屬，近期提出「賴17條」升高雙方對立，稱中國「境外敵對勢力」。雖說賴在今年元旦談話重申台海和平穩定重要性，3月卻緊縮陸配「言論自由」；第一波遣返「亞亞」旨在昭示：不容有對台不利的異議出現。台人或可言統一，惟陸配身分特殊，國安高層鷹派殺雞儆猴之意至為明顯。

其次，聯合報社論稱「『我是中國人』竟有罪，綠色文字獄四起」，當中論及「我是中國人」，實係時代更迭、政治生態丕變；賴既然明言中國是境外敵對勢力，也表明從陳水扁、馬英九、蔡英文三任法律人治台時，對稱呼大陸之官方用語的字斟句酌已徹底變調。學醫的賴不知是愚蠢或刻意，渾然不知正式法律用語和愚民政治話術有別，「中國」、「中華」、「大陸」的涵義，大陸當局的研判卻有天壤之別。

第三，賴清德雖不再提其是「務實的台獨工作者」，但從新兩國論到大法官提名都有國安考量，賴骨子裡還是忠實實踐他的台獨政治理念。「亞亞」因倡言武統遭限期離境，但若「亞亞」主張和平統一，是否就不致羅織入罪？另兩名陸配網紅「恩綺」、「小微」，同樣也因涉武統言論被移民署約談並限期於3月底離境，若她倆係主張「一邊一國」，是否就會成為執政黨要表揚的模範陸配？政府以陸配為開刀對象，強令母親與丈夫、兒女隔離兩地，無法共處與養育；台灣一向以民主自由開放自豪，卻有此扼殺人倫之舉。試問當權者，沒有強制離境之外的其他處置選擇嗎？

第四，賴清德把「中國」和「統一」當祭旗名詞，就連進入二階的大罷免，也是把蔡英文的「芒果乾」發揚光大，貫徹民進黨選舉萬靈丹「抗中保台」。贊成罷免的就是愛台灣，反對罷免的就是愛中國、要統一。兩岸人民關係條例將統一前的兩岸定位為台灣地區與大陸地區，已被賴橫空出世一刀切為「國境之外」，因此外媒如華郵認為賴改變兩岸微妙平衡，紐時亦質疑台灣執政者的政治動機。

辜振甫曾詩「但知春意發，誰識歲寒心」。在賴清德一系列以中國為敵對勢力的治台政策下，兩岸情勢就如辜老詩中的歲暮年終天寒地凍，縱使春分已過，清明仍無暖意。而方興未艾的大罷免潮，將使在野黨更緊密團結對抗執政黨，台灣自此國泰民安或硝煙四起，或朝野分裂終年，主政者豈可不慎乎！

（本文取自3月26日聯合報民意論壇，作者為中國文化大學國貿系副教授）

賴清德 罷免 蔡英文

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