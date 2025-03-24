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面對川普的「偉大」 台灣要覺醒

胡瑞舟（新北市）
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川普強勢回歸再次入主白宮，倚仗美國國力與經貿優勢，搭配談判藝術與宛若黑幫老大架式，震盪美國政壇與國際社會，正在對二戰以來的世界秩序重新布局。川普現象及其影響爭議頗多，各界仍在摸索和評估；但是，僅以他就職60餘天的各種作為而論，川普權勢的衝擊實屬古今罕見。

原以為茅山道士隔空取物是失傳多年的幻術，未料川普卻深得精要，並向世界展示無邊法力。川普頻頻發功，法國物流達飛集團、德國工業巨頭西門子及賓士汽車、日本朝日啤酒、軟銀和本田汽車等跨國產業，都絡繹於途奔赴美利堅大地。最近台積電也宣布，將在美投資從600億提高至1650億美元，並增設3座晶圓廠、兩座封裝廠及1個研發中心。

愚公移山靠的是世代辛勞接替，一鋤一鏟打造願景。反觀川普，他卻僅只念了幾次「加徵關稅」的咒語，台灣視為護國神山的台積電，硬是連人帶廠、附技術、加資金，從新竹轉往美國，位移豈止萬里。川普口中偷自美國的晶片技術，立即落入山姆大叔掌握。川普自詡未出分文，不費吹灰之力，美國就已實質彌補高端晶片製造技術短板。台積電最終姓美不姓台，也已然進入倒數計時。

美國面對台海安全，縱有戰略清晰或模糊之辯，優先考量美國國家利益則始終如一。川普政府以「美國優先、讓美國再次偉大」昭告天下，更將極力避免與中國刀兵相向，避免最終換來慘勝或戰敗的不利風險。

川普政府從未承諾出兵保台。台積電主動投靠，美國開始為台海有事時晶片不斷供預做準備。川普政府告訴台灣必須付保護費，要求大幅提高國防預算。台灣列名「骯髒15國」之一，還需大量平衡對美貿易。川普政府錙銖必較，更何況川普眼中的台灣只是筆尖，對於筆尖，華府又何需假以辭色？面對如此「務實」的川普及其領導團隊，台灣需要一定程度的覺醒。

台灣要覺醒，國際局勢仍然是現實主義當道。國際關係第一堂課就強調：當今世界「強權就是公理」，白宮主人以實力說話，歐洲各國最擅長空談（哈佛教授艾利森的觀察），烏克蘭和澤倫斯基如何被對待？澤倫斯基午夜夢迴或曾悔不當初。

台灣要覺醒，重溫國際現實的經典對話：「強者為所能為，弱者逆來順受」，從而尋找愛台灣的最佳決策選項。思考英國前首相巴麥尊被視為國際外交常識的名言：英國沒有永久的朋友，沒有永遠的敵人，只有國家的利益是恆久的。

台灣要覺醒，想想川普對澤倫斯基的靈魂拷問，在夜闌人靜時思索：我們的籌碼在哪？台灣有沒有牌？如果台灣把所有的雞蛋放在川普的籃子裡，我們還能玩出什麼樣的結局？

（本文取自3月25日聯合報民意論壇，作者為退役少將、政大台灣安全研究中心副主任）

川普 台積電 澤倫斯基

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