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美陸6代機vs.台造機斷片

郝至順（台中市）

當美國檢討是否研發第6代戰機時，大陸彎道超車。去年底進行號稱第6代戰機殲─36試飛，不僅造成全球轟動也引發國際軍武莫大的震撼與關注。昨天川普又宣布美國將斥資研發第6代新型戰機F─47，並將在任內投產，亦不排除出售給盟友，大國軍備競賽於焉展開。

反觀台灣空軍F─16、幻象2000及IDF經國號三主力戰機服役已超過30年，與大陸殲─20、殲─35已差一世代，更遑論相較殲─36可能已相距兩代，對台灣空防戰力影響不言可喻。

民進黨執政採取抗中保台策略，賴總統執政未久，國防部長顧立雄去年10月宣布，由於技術門檻問題，決定新一代戰機將不採自研案，而是向美爭取外購F─35，勇鷹號教練機之後國機國造自此「斷片」，對台灣國防產業供應鏈及產學研界無異潑了盆冷水。

國軍保家衛國責無旁貸，但如果所使用武器裝備過於老舊，除平常演訓恐增加意外傷亡，若發生戰事也難有效打擊對手。賴清德日前宣告將大陸視為境外敵對勢力，不禁要問：台灣何時可獲得新世代戰機以確保國家及人機安全？「國防自主」政策如何貫徹落實？

以經國號戰機為例，發動機自製率已達40%，航發原計畫將增加引擎推力，上級考量所需預算約450億元台幣(約13.6億美元)，研發猶需時間，計畫構想遂遭擱置，對發動機技術水準提升造成遲滯，加上業管單位未能傾力爭取，最後導致台灣國防航空科技無端錯失向上提升契機，讓人惋惜。

台灣面對大陸軍武壓力，下一代戰機自研自製由於技術能量不足、確已緩不濟急，鑑於美國近年力挺台灣，政府應掌握時機力促美國化口號為實際行動。考量F─35為美國現役機種，礙於美中台三方政治外交等因素，對台銷售F─35確實不易，亟待F─47研製成功量產供售亦過度樂觀。國安應具膽識謀略，同時展現國防自主決心企圖與雄心，規畫出美台及盟國間共創共贏的具體可行做法。

國防部在爭取F─35戰機採購同時，宜考量提升國內航太軍工產業技術能量，對國防科技深耕蓄積實力，讓軍工產業有機會得以參與下一代戰機籌購。如採購F─35，首以原廠直接生產供貨為原則，並以30架量為目標，其餘戰機請美方原廠供售系統裝備，授權在台合作生產，並提供技術合作與技術協助。另為落實印太及亞太盟國協防，同意在台建立後勤支援體系，使台灣成為美國本土外重要之軍工生產基地。

國防部如果寄望F─47研製成功後量產供售，實言來日方長變數尤多，但政府可與美國協商要求參與研發，確保未來供售無虞。

台灣需要下一代戰機維護國家安全，美國應誠懇務實信守對台承諾，政府高層應加速整合各部會研擬具體策略，務期結合國內軍工產業遊說美國，加速獲得F─35戰機或參與F─47戰機研發，重建國防科技平台，使台灣成為亞太第一島鏈最堅實盟友，才符台美與盟國共同長遠利益。

（本文取自3月23日聯合報民意論壇，作者為中科院前航發計畫副組長）

國防部 賴清德 供應鏈

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