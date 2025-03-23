美利堅的黑暗 新聞自由的慘敗

在這個信息化時代，新聞自由對於一個國家、對於每一個公民而言，都是無可替代的寶貴資源。然而，近日，川普 政府在美國的行為卻讓人深感憂慮，特別是對於美國之音、自由亞洲電台等媒體的打壓，不僅是對新聞自由的侵害，更是一個民主國家不能容忍的行為。

這種情況讓我想起了蔣光慈當年從日本 回到中國時的情形。當時他寫了一首詩，表達了對中國缺乏新聞自由的強烈反感。他在詩中說道：「我來了，喊一聲，蹦著血淚，這不是我的中華，不對不對。」今天，當我看到美國的新聞自由遭受打壓的情況，我也忍不住要喊：「我來了，喊一聲，蹦著血淚，這不是我的美國，不對不對。」我痛心不已，因為我們曾經為了追求自由、追求民主而不斷努力，卻現在面對著一個正在走向獨裁的美國。

回想起我在中國大陸的經歷，特別是在文化大革命期間，我和我的朋友們為了收聽美國之音和台灣的廣播，曾經躲在被窩裡偷偷收聽。我們因為這樣的行為，許多人被判刑、被打成反革命分子。我的罪狀之一就是偷聽美國之音和台灣的廣播，這成了在勞改隊裡面十年徒刑的罪名之一。我們在黑暗中摸索，感受著壓迫的恐懼，但也正是這些廣播讓我們知道了自由的存在，讓我們有了前進的方向。正因如此，我們才有機會走出那片黑暗，來到了這片自由的土地——美國。

然而，現在的美國，似乎正在步入與我們曾經離開的那個極權國家相似的道路。川普政府對新聞自由的打壓，讓我們感受到一股陰霾在這片土地上蔓延。美國曾是我們心中的燈塔，照亮我們前進的道路，今天卻成了新聞自由的敵人。這不僅是對我們這些曾經為自由奮鬥的人的背叛，更是對整個美國憲法精神的摧殘。

在這個關鍵時刻，我們應該以傑弗遜的名言為警鐘：「寧肯要報紙，不肯要政府。」今天，當川普試圖剝奪我們的新聞自由時，我們必須發聲，我們必須抗議。我們不能讓這樣的行為得逞，因為新聞自由是美國憲法的基石，它是維護民主、自由、法治的根本。如果沒有新聞自由，那麼這個國家將不再是我們心中的美國。

自由亞洲電台、美國之音和台灣的中央廣播電台，這些媒體曾經為世界各地的人民帶來光明。他們像燈塔一樣，照亮了那些身處極權國家的人民，幫助他們走向自由的道路。沒有這些聲音，許多國家的人民將無法了解真相，無法走向自由。這些媒體在我們的心中，永遠是照亮黑暗的火把。

今天，面對新聞自由的危機，我們不能沉默。我們應該站出來，發聲，抗議這種對言論自由的壓制。我們要以我們的行動，讓世界知道，新聞自由是我們的權利，是我們不容侵犯的底線。正如我曾在中國那樣，今天，我們也應該為自由奮鬥，為新聞自由奮鬥。