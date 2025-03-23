從兩大新聞議題 看媒體怪象

目前俄烏戰爭及美國國內政府改革無疑是世界性的兩大熱點事件，也是媒體高度關注的。但從媒體的表現看，卻令人迷惘：怎麼新聞事實的完整性總是缺失？怎麼顯而易見的關鍵事實總是被忽略呢？事件價值歸結的邏輯總是難以自洽？那些智力超人、標榜是社會精英的媒體大佬不懂嗎？

下面我以非精英的一般思維，提出對這兩大問題的觀察、困惑和思考。

先說俄烏戰爭，俄羅斯 侵略烏克蘭，必將被盯在歷史的恥辱柱上，這沒有疑問。但戰爭打了三年，死了上百萬人，如何深入分析戰爭的雙方，以簡單的道義判斷得出結論，並大肆宣揚，顯然不夠。

沒有資金支持，戰爭連一天也打不下去，搞清楚俄烏雙方戰爭資金來源應是媒體的責任。可惜的是，主流媒體除了站在道德高地發出義憤填膺的叫喊外，卻沒有對資金的來源及誰應該為這些資金負責進行追問，理出個頭緒來。

據最近俄通社新聞透露，三年前拜登政府一直特許俄羅斯12大銀行對歐洲向俄羅斯購買石油天然氣進行交易結算制裁的豁免權，到2025年3月12日川普 當政，豁免才不再有效。這件事主流媒體幾年來不僅隻字不提，到最近川普政府宣布中止，這條如此重磅的新聞，也不是由「紐約時報」等主流媒體公布而是由俄通社公布。

據統計，戰爭進行的這幾年間，歐洲購買俄羅斯能源所支付的資金高達2578億歐元，這筆巨大的資金，無疑是俄羅斯戰爭機器，在美國多項制裁下仍有源源不斷的動力的主要原因，而高調支持烏克蘭戰爭的歐洲媒體與政客，支付給烏克蘭的直接軍事包括人道救援及其他援助總計才1820億歐元。

奇怪的是，歐美主流媒體對這個關鍵環節根本不報導不追問。他們不知道正是這些巨資支撐了俄羅斯長達三年的媒體，稱之為俄羅斯邪惡的侵略戰爭嗎？

當然要歐洲一下子做出中止購買俄羅斯能源有難度，因為這將意味著直接影響歐洲人的正常生活。而這個局面的形成是歐洲幾十年在能源上依賴俄羅斯政策導致的。不過人們納悶的是，既然如此，為什麼媒體還站在道德的高地主張烏克蘭與俄羅斯死戰到底呢？唯一的解釋是，歐洲政客一直以來說一套做一套，自相矛盾，暴露了其人格的虛偽。

第二個問題是，川普政府由馬斯克 領導的政府效率部，開展的驚天動地的政府改革行動。至今不足兩個月，所揭露出來的貪汙、浪費、欺詐數目已超過5000億。不少令納稅人瞠目的項目開支擺在人們面前，這本來是一件令納稅人極其歡迎，甚至抱怨來得有點遲的大好事，但在主流媒體的屏幕、版面上，卻基本上沒有任何對這些不可思議事實的報導。

堵塞了官僚政府鉅額的腐敗、貪汙、浪費、欺詐，裁撤了多餘的機構、冗員，省了納稅人的錢，以後必然以各種方式回饋納稅人，有效促進美國經濟，造福於國於民，這是顯而易見的。這一系列新政目的是挽救國家造福大眾，但媒體對此視而不見，不但不作客觀分析報導，反而大張旗鼓的報導部分被裁減人員的不滿，報導在國會千方百計阻撓川普的施政，集中火力攻擊免費服務於國家的馬斯克，津津樂道的報導馬斯克個人是否與國務卿及與川普總統有某話題的爭執，甚至大肆報導暴力攻擊特斯拉銷售店的事件，以此企圖造成馬斯克個人是人民公敵的新聞效果。

什麼是重要的，什麼是次要的，關鍵點在哪裡，政策最終達成的結果如何，媒體本應最明白。為什麼媒體要麼迴避關鍵問題，要麼拉仇恨製造對立？唯一的解釋是，他們害怕大眾瞭解真相，仇恨對他們造成了巨大威脅的馬斯克，企圖敗壞馬斯克最終達到顛覆川普新政。從現在揭露出來的事實看，深層政府過去通過國際開發署，給主流媒體輸送了大量資金，他們已成為了利益的一方，他們為了捍衛自身利益就解釋得通了。第二，他們知道在大眾已經覺醒，只能作最後的表演，繼續欺騙，忽悠大眾，儘管這是無效的。