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賴十七條 為華盛頓製造麻煩

黃國樑

賴清德猶如一個堅定的「聖戰者」一般，將台灣向戰爭的邊緣更推進了一步時，究竟是向北京拋出了威脅，還是為華盛頓製造麻煩？

在中國大陸已有了電磁彈射航母、服役了兩種五代隱形戰機又試飛了兩款六代戰機、還有多款無法攔截的高超音速飛彈，甚至在無人機作戰領域都已獨領風騷後，台灣已不是中國的負擔，而是美國的包袱。

解放軍最令美軍懼怕的，是大規模產製武器的體系化能力。就因為這種規模驚人的製造與動員能力，美軍十分忌憚在此時，意外地在西太平洋被迫捲入一場跟中國的戰爭。

所以，「今日烏克蘭，明日台灣」背後那一美國製造了烏克蘭戰爭又將它結束後，很快地就會在台海挑起另一場戰爭的邏輯，其實並不成立。

原因在於，除了核武器，在武器的產能與供應鏈上，俄羅斯與中國並不是一個量級；作為戰場，台灣只有烏克蘭的十六、七分之一，更不能相提並論。在戰爭能力上，台灣無法像烏克蘭一般，單獨挑起一場「代理人戰爭」，並能有效地消耗掉中國大陸的國力。

美軍印太司令帕帕羅上將就說：「我們的（彈藥）庫存低，所有關鍵部隊的維修任務積壓問題，都一個月比一個月嚴重」，「重要的空中、導彈、海上和太空作戰平台老化速度，已超過更替速度，讓軍隊在運作時犯錯的空間愈來愈小」。

這清晰說明了美國決策者，至少是美軍位在最前哨的將領具備的清醒。他們都明白，在未來一段頗長的時間裡，絕不能讓台海戰事發生。他們甚至可隱約感到，美軍可能永遠失去在西太平洋的軍事優勢。

所以賴清德發出十七條策略後，真正心驚的是美國。美國將愈來愈發現，它被台灣這條尾巴給控制了。尾巴搖著狗，狗卻無法公開斥喝的尾巴。

北京當然也不想打仗。它還有許多目標尚未達成。北京追求的是孫子兵法闡示的最上乘的戰爭哲學—「不戰而屈人之兵」。

更何況，誰能保證這一戰爭不會升高到核戰爭？因此還是得數落一下賴清德。不過，台灣早就一直處在解放軍空海假封鎖底下，所以除了叫人民日報等發幾篇社評文章表明嚴正態度外，剩下的基本只要冷處理即可。

但白宮卻可能對此十分惱怒。川普對澤倫斯基說烏克蘭沒有籌碼，他勢必也懂台灣除了台積電外，一樣沒有籌碼，但他卻不能對著挑事的台北開罵，因為他仍然得給盟友一點起碼的信心。但私底下，華盛頓一定會過來警告賴政府：如果再輕舉妄動，有你好受的。

（本文取自3月17日聯合報民意論壇，作者為記者）

烏克蘭 賴清德 解放軍

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