美積電主權在美 與台灣安危無關

這是美國史上最大的單項外來投資，台積電 擬對美國加碼投資至1650億美元以建立6座晶圓場、2座先進封裝廠、1座研發中心，外加人才、技術、經驗等等的注入。十年內，此舉足以使美國半導體與營建產業增加十萬人以上的就業機會，也使美國取得全球40%的晶片市場，從而確保尖端晶片供應的安全，並維持未來十年在人工智慧與智慧手機的領導地位。

此後，如果在台灣的台積電因故無法正常生產晶片，美國的核心利益非但不會受到致命性的威脅，反而會對全球的晶片市場形成更有力的掌控。換言之，美積電是台積電將全套先進複製廠房與營運秘方「以進貢的方式奉獻給美國」，因此它已與台灣的領土以及主權剝離，也與台灣的安危毫不相干。亦因此，美中兩國未來的博弈空間將更為廣闊與不確定。

川普 總統號稱晶片若在美生產可節省25%關稅，其實此言嚇唬的成分很大，因為很少有晶片直接由台灣運往美國，而且買家都終將會為能夠獲利的晶片付費。另方面，美國政府與相關企業均設法誇抬英特爾的新進晶片，但目前尚未完成測試，生產時程延宕；還是台積電的成熟晶片一馬當先傲領群雄。

川普總統雖努力為美國國家利益絞盡腦汁，奈何他輕浮躁進，格局有限，本身爛攤子一堆，且樹敵如山。他批評前總統拜登 是個笨蛋,並對拜登所作所為不認帳。但是，外國領袖在拜登執政時，能把美國總統當空氣嗎？如果可以，那麼川普現在的作為是否也有可能被下一任總統否定，到頭來，美國總統的決定還算數嗎？本文之所以批判川普，就是怕他在成立美積電之後，還會引爆尚未預見的凶險危機，使台灣吃大虧。

台灣執政當局對「川普零元購美積電」持何立場？過去，民進黨政府說台積電的核心人才、技術與研發一定不會被搬到美國。現在，民進黨說為了分散風險，為了台灣與世界經濟安全， 為了維持國際經濟穩定，更為了確保提供晶片給「民主陣營」，賴清德政府對台積電進貢美國引以為傲。有人甚至樂觀地認為，大陸有可能因此失去侵台的目標與動機，全球亦將因此獲得和平。至於台灣的人才、技術、經濟、產業等等的空洞化，在民進黨為全球安全穩定的偉大考量下，不是憂心所在。

無疑重金投資美積電會削弱台積電在台灣的投資；台積電的獲利率、重要性與股價一定會下降；台灣的就業與消費也會因而減少。顯然，遭遇霸凌豪奪時竟然笑臉相迎，民進黨的治國人才資源與智庫簡直薄弱到爆。

川普迄今未大力支援烏克蘭，可是他向烏克蘭所敲詐的款項，乃基於拜登在過去支援烏克蘭所費而推算出來的，大致上不逾1000億美元，卻要求烏克蘭抵賠數倍款項。如今台積電將拿出1650億美元投資美國，加上人才與核心尖端技術的陪嫁，請問執政當局，基於互利互惠，有和川普政府談到投資利潤回收的議題嗎?