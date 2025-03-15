李嘉誠將巴拿馬首尾兩端港口以迅雷不及掩耳速度出售給美國企業黑石公司，既得到巨大經濟收益，又能給予川普 一個友情的擁抱。

李嘉誠是個愛國愛港正直商人，眼光特別銳利，香港 回歸前後，他已經開始著眼全球布局，英國能源通訊、公共事業和各地碼頭港口等都是他的投資項目，投資地點均選擇在政治上相對安定的國家和地區，計有加拿大的赫斯基石油、英國電網和橙通訊公司。早在30年前已投得巴拿馬運河 首尾兩端的碼頭管理權。川普二度回朝第一個口號就是收回巴拿馬運河，至今不到兩個月，李嘉誠就抓住時機出售海外全部碼頭業務，在爭議聲中全身而退，效率驚人。

李嘉誠一向與內地關係良好，開放改革開始，多次受到鄧小平、胡錦濤及江澤民接見，開拓北京王府井黃金地段地產項目。李嘉誠在潮籍好友莊世平（香港南洋商業銀行董事長、中資經濟大員）引導下在故鄉汕頭創立一流高等學府汕頭大學，聘請國內、香港和美國華裔學者出任教授。李嘉誠親自出席學校開學及學生畢業典禮，可見李嘉誠愛國愛鄉之情。

習近平主政後，卻冷待李嘉誠，李曾在北京停留時間長達兩周，但未獲習的接見。香港民主運動失敗，李嘉誠在香港報紙登出「黃台之瓜」善意提醒愛惜香港廣告後，李嘉誠汕頭大學董事長之職被摘除，失意的李也不再回去出席學校任何活動。此間新聞傳媒曾將李嘉誠列為入侵巴拿馬運河的中共公司，這是個不實的誤導。從川普當選美國總統後，李嘉誠考慮到即將到來的政治風險，又眼見股價有大幅溢利，從商業角度看也是放售的好時機，於是就有美資黑石公司達成這成功的好交易，李嘉誠從中得到政治和商業巨大利益，李嘉誠確是當今世界商業奇才，名符其實的李超人。

講到黑石集團，記得香港著名財經人物梁錦松好像曾一度短暫出任黑石集團香港地區CEO，如果此次李嘉誠出售碼頭生意有梁錦松的影子一點也不意外。梁是首任香港特首董建華的財政司司長，任職香港財爺前，梁已是美國大銀行亞洲區負責人。