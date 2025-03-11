孫中山先生的精神遺產 反思台灣的民主現狀

今天是孫中山先生逝世100周年，民進黨 和年輕世代應該是無感。但是如果沒有孫中山，沒有中華民國 的憲政體制，就沒有今天自由、民主的台灣。

孫中山的民主知識和素養，完勝當前絕大多數的政治人物。在中國千年君主專制思維中成長的他，打天下卻不戀棧天下，因為他棄醫從政，真正關心的是中國人民能否過一個更好的生活。清廷追殺、流亡海外時，他在大英博物館閱讀了不少民主、自由的書籍；他體悟到，君主制的君主英明時，人民安居樂業；君主昏庸則民不聊生，人民只能被動等待明君的出現，而民主則是人民可以靠自己的選擇，決定自己的未來。

「民主」的字面意義很吸引人，實踐上卻可能像洪水猛獸。古希臘哲學家蘇格拉底就是在雅典的民主政治下被判處死刑。一個被後代推崇備至的哲學家，犯了什麼罪？他一生都在公共場所與人討論正義、勇敢等道德議題。邏輯清晰、言詞犀利的人也許令人討厭，但是令人討厭是一種罪嗎？即使是罪，應該是死罪嗎？

一個品德高尚、為真理殉道的聖者，在民主多數決下竟然成了一名十惡不赦的罪犯。柏拉圖參與了蘇格拉底的街頭論述、見證了他的死亡，所以在他的對話錄「理想國」中描述5種政治體制，最差的是獨裁，典型的特徵是暴君；次差的是民主，特徵是暴民。

柏拉圖以降，西方政治思潮對「民主」基本上是不信任的；法國思想家盧梭認為，民主只適用於神的國度，因為每一位神都有品德和智慧，而人則充滿了私欲、偏見、缺乏明智的判斷力，因此民主多數決的結果，對多數本身也不一定是好的。英國自由主義大師約翰彌勒在「論自由」中，一開始就擔心民主會變成多數獨裁或多數暴力，侵犯少數個人的自由。

事實上當代的民主是自由主義結合了民主，主要精神是用自由主義的核心價值，限制民主適用的範圍。實際的做法就是監督制衡的制度設計：分權、兩院制、司法覆核、任期制，都是為了避免民主多數變成多數獨裁。

孫中山在規畫中國未來的民主藍圖時，充分理解自由主義民主的精神；他把政府權分五權，防止權力的腐化。台灣當前的政治體制完全符合自由主義民主的設計，精神上卻離理想尚遠；癥結不在於制度，而是「人」。以目前的法律，總統有權提名大法官 、考監委員，但如果民主的健康發展高於黨派利益，總統在提名時不應基於一黨之私，盤算如何讓司法、考試、監察三權為己所用，漠視權力分立的民主精神。

蔡英文總統時期，民進黨全面執政，我們的五權實質上等於一權；但至少還維持形式的民主，因為不論大法官、考監兩院委員人事，都須經過立法院同意。賴清德總統執政朝小野大，因立法院不能讓他為所欲為，他遂連形式民主也不顧了，直接訴諸民粹（號召青鳥街頭抗爭）、讓大法官捲入政爭。

當年孫中山先生置個人死生於度外，民胞物與、天下為公的精神，在台灣政治領域幾乎蕩然無存。律師當然可以賺錢，但為了金錢而放棄追求公理正義價值，就是失格；同樣的，政治人物當然可以追逐權力，但是為了權力而犧牲人民利益和社會未來希望，也是失格。失格的政治人物使公門不再是積德修行的場所，而是向下沉淪的捷徑。

孫中山先生留下來最重要的精神遺產：政治家的典範、風骨和格局。

（本文取自3月12日聯合報民意論壇，作者為台大哲學系退休教授）