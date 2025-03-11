孫中山與中華民國台灣

今天是國父孫中山先生逝世100周年紀念日，多少人記得這個日子，記得孫中山對中華民國 的貢獻與影響？台北有國父紀念館，未必知道國父是誰。

孫中山創建了民主體制的現代國家、亞洲第一個民主共和國─中華民國，終結2000多年君主專制的「帝」國，締造民族、民權、民生的「民」國，做為中華民國的一分子，既承緒先人的流風餘澤，自然也是啟後的新世代，是否也有任重道遠之志？

話說孫中山與台灣的關係，可從兩方面來談。其一，孫中山之所以步上激進革命之路，關鍵因素在於甲午戰爭。他本冀望溫和改良，1894年其撰「上李鴻章書」卻不被待見；同年7月爆發甲午戰爭，因改革無望遂激發他成立興中會鼓吹革命，17年後終於推翻帝制。

然而民國雖肇建，台灣與東北仍在殖民壓迫下，令他耿耿於懷，視之為革命未竟。民國3年(1914年)對蔣介石說：「日本人如果不將東北和台灣交還我們，並保證朝鮮獨立，我們國民革命運動是不能停止的。」可見孫中山深以台灣為憾。

為宣揚革命、連結同志 ，孫中山曾抵台四次。興中會、同盟會在台先後成立分會，台籍菁英翁俊明、蔣渭水、杜聰明等多人加入，蔣渭水認為「要救台灣，非先從救祖國著手不可」，在「台灣民報」陸續發表文章宣揚革命理念。孫先生每抵台遭殖民當局阻撓，更加激起台人的民族意識。蔣渭水被指「煽動民族反感」判刑，他在法庭上慨陳「台灣人明白地是中華民族即漢民族的事」；賴和的許多詩作皆發抒亡國之恨；英勇的翁俊明擬毒殺袁世凱未果，他是旅日藝人翁倩玉的祖父。他們均企盼通過民族革命脫離殖民深淵，回歸祖國（中華民國）。

孫先生最後一次抵台是1924年11月，是為了徹底推翻北洋軍閥、不顧病痾北上，途經基隆港泊船未上岸，繼而北行，終因沉痾不癒，隔年3月12日辭世。蔣渭水等哀慟不已，5000人追悼會遭禁演講、唱悼辭。「台灣民報」上則發表抗議文「台灣人不該哭孫先生的死嗎？」賴和寫下悲痛輓詞「先生的精神永嵌在4萬人各個兒的腦中」，是何等真切悲悽的情懷。

其二，孫中山於1921年提出高瞻遠矚、宏偉建構的「建國方略」，其中「實業計畫」10大目標與6大計畫更是具體而微，無不是利民生、促富強的工程。胡適稱他是實行家，「我所以稱中山先生是實行家，正因為他有膽子，敢定一種理想的建國方略」，可惜孫中山有生之年未能實踐。

然而，在經國先生帶領下，從10大建設、新竹科學園區，為台灣的民生經濟、工業升級、產業革命奠下厚實基礎，從美援國轉而為外貿出口國，乃至如今高科技電子產業護國神山，皆因積極實踐三民主義的建國理念，台灣始有今日。

在中國近代史上，孫先生無疑是創造時代的革命家，更是奇才的實行家，放諸東亞史、世界史亦然。1940年國府通令尊稱其為「國父」，誠哉斯名。歷屆總統就職時，必立於國父遺像前、高舉右手宣讀誓詞，應當無愧於締造了中華民國的國父。

（本文取自3月12日聯合報民意論壇，作者為東華大學歷史系退休 教授）