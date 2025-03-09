沒有民主價值 只有美國優先…面對川普 台灣有什麼牌

川普 上台，美國霸權鬥爭更赤裸裸，沒有民主價值及人權的包裝，不再做世界警察！只有美國優先 ，讓美國再次偉大。

美國再次偉大的策略就是全球收縮，集中亞太，目標是美中霸權鬥爭。川普拉攏普亭也是為了制衡中國，就像上世紀80年代拉攏中國制衡蘇聯一樣。霸權鬥爭最惠而不費的就是透過代理人戰爭，自己卻設防火牆。烏克蘭千萬人民流離失所，澤倫斯基 用完就丟，川普還要收割焦土下的礦產。何以致之？只能怪澤倫斯基自己一味相信西方政客的口水，及錯誤的一面倒親美政策。

俄烏戰爭若結束，等到台灣護國神山台積電最先進製程及研發中心都搬到美國後，台灣就要小心了！現在台灣是東亞火藥庫與地雷島還不夠，美國要台灣兵役再延長；要台灣提高國防預算；要強化台灣防衛韌性到社會各層面；美國立法與行政部門聯合炒作聯合國2758號決議案未涉台灣地位前途，給民進黨政府餵春藥。看了這些布局，台灣政府與民眾不但不能高興，反而更該提心吊膽！因為下一步美國拖累中國發展的台海地獄門策略可能就要上場。

賴政府面對各國對川普上台後的調適及澤倫斯基的可悲處境好像無感，我們的大陸政策與兩岸關係更加嚴峻對立。難道民進黨政府真的相信靠美中霸權鬥爭，就是台獨出頭天？

川普的美國再次偉大與美國優先，他自謂和平主義者，只是不要美國再承擔風險捲入戰爭，好致力國內發展，他才不管其他國家的安危禍福，那是他國自己的負擔。就川普的思維，我們甚至可以認定天下大亂，美國形勢反而大好。川普自始認定美中的經濟依存，就是美中戰略不穩定的根源。尤其在新冠疫情下美國人命及經濟的損失，不但害川普輸掉上次選舉，更因對中國供應鏈的依賴，造成美國對中國戰略交手國安上的最大弱點。所以中國大陸再怎麼講「中美合則兩利」，川普怎可能聽得進去？

就像川普說的，全球最大、最強的台積電進駐美國，就能讓美國在晶片市場取得很大占比。美國少了高階晶片對台灣的依賴，川普還會在乎台灣安危嗎？何況川普大戰略全球收縮，集中亞太，就是在台海以代理人形式興波鬥中。賴總統若真在乎台海和平與民眾福祉，就更該看清川普對澤倫斯基手上無牌的態度。賴政府千萬別再自我陶醉川普心中根本沒有的民主價值與盟友，若不積極改善兩岸關係，提升再多的國防預算，只會更容易擦槍走火，把台海變成地獄門。

（本文取自3月10日聯合報民意論壇，作者為兩岸發展研究基金會董事長、中美文經協會理事長）