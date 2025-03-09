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美國現階段「收縮政策」必要性

何必（加州）
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這一屆共和黨川普所代表的美國政府上臺僅一個多月，所推行的內政、外交政策，與上一屆民主黨拜登政府所推行的政策截然不同，如果說過去民主黨推行的政策是「擴張」性政策，現在共和黨川普推行則是「收縮」性政策。

這一個多月，川普推行內外收縮政策如12級颱風刮過，其強度令世界矚目，震驚。內政方面，政府效率部對臃腫低效浪費的政府系統，大刀闊斧的裁撤改革，對內外開支、僱員嚴控壓縮，動作之大史上罕見；對俄烏戰爭採取談判停戰政策，以謀求減少生命及經濟損失的和平戰略。在經濟政策方面，力促產業資金迴流國內，力圖振興國內產業，同時對外全方位實施互惠公平對等的關稅政策，強化國力；與之配套，同時清除一系列「擴張」政策法令，以此保證上述戰略目標的實現。

這一切政策的實施，都基於國家面臨的財政及政策現狀。這幾十年政府債務累計已高達37萬億美元，這個數目之恐怖，不亞於核子定時炸彈，雖然每次大選後，新一屆政府無一例外都高喊減少債務，但結果都是不斷新增。目前政府債務規模，僅利息每年就要支付千億之巨，假如將債務分攤到納稅人，每人約需負擔33萬美元。顯然這是不可持續的，再不採取緊急措施，國家將在不久的將來破產。

檢討美國這幾十年推行的政策，不合理不應該的支出比比皆是，政府低效浪費已達到驚人的程度，對外防務支出及各類國際組織的費用巨大難以為繼。僅對歐盟駐軍10萬之眾及裝備的安全保護支出，即使按30年前美軍海灣戰爭期間每人30萬元計，美國國力也是不可持續的，況且還有分布在世界各地的安全支出。

戰後美國國民生產總值占全球的近六成，保護各國尚有能力，但此刻美國的國民生產總值已下降到25%左右。而戰後，美國慷慨的馬歇爾計畫及後幾十年的優惠政策，令歐洲成長為僅次於美中之外的第三大經濟體，國民生產總值達到世界的15%左右，歐洲社會福利在很多方面已遠超美國。而不合理的是，這個巨大的經濟體，其防務支出仍主要由美國納稅人承擔，歐盟應該承擔的國防開支，需達國民生產總值的百分之三的目標卻一直未能達到。

另外，在商品進出口方面，美國出口到各國包括歐盟的關稅，遠超過世界上幾乎所有國家出口至美國的商品關稅，這種不合理的關稅政策，不斷削弱美國的經濟及國民利益，如果再不改變，衰落將是不可避免的。

作為世界民主的燈塔、最為世界所模仿的國家模式一旦破產，將不僅是美國的損失，也將是世界不可逆轉的損失。因此，為了美國的國運，也為了以後美國可以繼續作為維護世界和平、秩序與發展的中堅力量，美國目前推行的收縮政策絕對必要。

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