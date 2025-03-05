美不手軟 台被任意拿捏

台積電 赴美投資 ，尤其是在亞利桑那州砸下千億美元建廠，表面上看來是台積電的全球布局，但若細究其背後的政治與經濟壓力，這場交易是否已讓台灣落入美國精心編織的經濟控制網絡，值得深思。

例如就在美台積電才承諾赴美投資千億美元建廠隔天，美國總統川普即呼籲國會，應廢止拜登政府補助半導體業520億美元的《晶片 與科學法案》，台積電未來會受何影響仍是未知數。面對美國可能的步步進逼，政府應積極制定對策，而非被動接受美國的安排。

許多人將台積電赴美投資與「交保護費」相提並論，儘管未必完全精確，但不可否認的是，美國政府正以國家安全、產業戰略為名，逼迫台積電向美國遷移，甚至可能逐步掏空台灣的半導體優勢。台灣政府在這場風暴中，似乎只能被動應對，沒有足夠的談判籌碼來維護自身利益。

川普一向以「商人」視角看待國際關係，他的首要目標，便是讓台灣的晶片製造能力遷往美國，以削弱台灣對美國經濟的影響力，同時確保美國的半導體供應鏈不再受台灣牽制。

以拜登政府任內透過《晶片與科學法案》提供補貼，進一步吸引全球半導體大廠赴美設廠為例，美國前商務部長雷蒙多即曾直言：「美國所需的晶片超過九成在台灣製造，這種情況無法持續下去且不安全。」換言之，美方的終極目標，就是讓台積電的技術、產能乃至關鍵人才逐步流向美國，以確保美國對全球晶片產業的掌控權。

如今台積電再加碼赴美投資，支持的論點認為，這是企業全球化布局的一部分，有助於鞏固與蘋果、輝達、超微等美國企業的關係，確保長期市場競爭力。然而，這筆投資是否真的符合台積電自身利益？還是美國透過政治與經濟壓力，逼迫台積電「讓利」？

台積電在亞利桑那的投資成本遠高於台灣，無論是土地、人力、電力等成本，皆比台灣本土昂貴數倍。2022年張忠謀曾表示，美國缺乏大量製造晶片的人才，且生產的單位成本比台灣高50%，意味著美國設廠未來的競爭力恐將大幅受限，甚至可能影響台積電的整體獲利能力。

此外，美國政府雖提供補貼，但這些補助遠不足以填補高昂的營運成本，遑論未來可能取消。甚至，美國可能進一步對台灣施壓，要求提供更多技術授權，甚至與英特爾共享技術，以扶植美國本土企業。若台積電最先進的製程技術被迫轉移至美國，將嚴重削弱台灣的技術優勢，對台灣經濟與國際競爭力構成致命威脅。

美國除了要求台積電赴美設廠，還大舉吸納台灣工程師。過去幾年，美國企業開出數倍薪資挖角台灣半導體人才，甚至美國政府也積極推動簽證優惠，吸引台灣技術人員赴美發展。若這種趨勢持續，台灣的半導體產業不僅面臨技術外流，甚至可能因為人才流失而導致競爭力下降，進一步威脅台灣「護國神山」的地位。

目前台灣政府在半導體議題上，過於依賴美國，以至於缺乏談判籌碼，無法有效抗衡美國的壓力，也讓美國認為台灣「別無選擇」，因此對台施壓毫不手軟。台灣應重新調整戰略，透過更靈活的外交與經濟戰略讓美國知道，若施壓過度，台灣仍有與大陸保持一定互動的空間，從而讓美國在對台政策上更為克制，避免被美國視為可以任意拿捏的棋子！否則，當美國「吃乾抹淨」後，「護國神山」恐怕將山塌國破！

（本文取自3月6日聯合報民意論壇，作者為時事觀察員）