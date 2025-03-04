一烏三吃 台灣會被幾吃？

在美國的撩撥與支持下，烏克蘭 血戰三年，士兵死傷超過100萬人，人口流失千萬。2月24日，聯合國安理會以10票贊成、0票反對和5票棄權的結果通過了一項由美國提出的有關結束俄烏衝突的決議草案，沒有任何國家還記得譴責入侵者、撫慰被害國，而且未來一旦停戰的結果，是烏克蘭將被一魚三吃。

第一吃是俄羅斯，第二吃是美國，基本上吃掉了半個烏克蘭的領土與礦產資源，世人不忍卒睹。哪曉得第三位吃客登場了，繼續吃美俄留下的殘羹剩飯。

澤倫斯基 白宮吵架後，立刻飛到英國，英國承諾提供22億英鎊凍結的俄羅斯資產，用來強化烏克蘭國防力量，雙方當日就簽署貸款協議，英國對澤倫斯基伸出援手，甘冒得罪川普 的大不諱，頓時贏得尊敬。但3月2日英國首相施凱爾再度與澤倫斯基簽署協議，英國同意融資給烏克蘭16億英鎊，向英國購買5000枚防空導彈。啊，原來英國竟是第三位吃客。

英國透過提供融資貸款給烏克蘭，既可贏得好名聲，又可確保貸款用在購買英國的武器裝備，嘉惠本國軍工產業，戰後還要烏克蘭償還本金與利息。不愧為老牌帝國主義，掠奪思維與美國無二致。既然美國不邀請上桌，只能等到美俄吃飽後才上桌。

原來歐洲列強在川普公布停火方案後強烈反對，一致表示要繼續支持烏克蘭，背後的原因竟然是禿鷹思維。估計法德等其他歐洲國家也要繼續第四吃、第五吃。可憐烏克蘭，面對滿天盤旋的禿鷹，無力抵抗。

澤倫斯基在白宮以大衛之姿挑戰巨人歌利亞，這驚天一擊是哪裡來的底氣？歐洲。他知道歐洲力挺烏克蘭繼續戰鬥。只是這些歐美禿鷹都是以盟友面貌出現，迷惑了澤倫斯基，迷惑了烏克蘭。

台灣會被幾吃呢？

事實上，美國已經開始第一吃了。拜登政府以保衛台灣之名，大賣軍火給台灣，並提供貸款供台灣擴大軍火採購。這些都是老招。昨天台積電在白宮宣布投資1000億美元，在美國新建三座晶圓廠與研發中心，這是台灣唯恐美國吃不飽，主動奉上大菜的新招。

誰都可以看到台灣政府支持、督促或主導台積電此時宣布加碼投資的政治動機。台灣政府希望開出一個遠期支票，換取川普對台灣的善意，免除對台灣新增關稅，並強化川普出兵保衛台灣的意願。

記者會上，一位記者問到，萬一中國拿下台灣，這筆投資是否會對美國晶圓產業的衝擊降到最低？川普答：負面影響不會降到最低，但這筆投資起碼讓美國擁有世界高端晶片很大一部分的產量。

前幾天，美國《外交事務》刊登了一篇重量級文章〈台灣心結：美國戰略不應寄託於一場無法獲勝的戰爭〉，顯示美國對於是否為台灣出兵已有顧慮。川普會因為台積電加碼1000億美元而改變主意，決定出兵捍衛台灣？這種幻想痴人說夢。但台積電宣布後，川普就不再擔心中國拿下台灣對美國晶片產業帶來的負面影響。

民進黨政府該清醒了，否則美國之後還有接二連三的吃客上桌，台灣將屍骨無存。

（本文取自3月5日聯合報民意論壇，作者為國民黨前立委）