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川普玩利益遊戲 賴清德堅持說教「非紅供應鏈」恐陷更大風險

陳鄭為（台北市）
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總統川普「美國優先」政策於第二任期更趨強硬，台積電首當其衝。川普早在競選期間便指責台積電奪走美國就業機會，如今則揚言對進口晶片課徵25%關稅，甚至推動技術管制與產能回流，以確保美國掌控全球半導體技術。在這場風暴下，賴清德仍高舉「民主對抗威權」旗幟，倡議建立「非紅供應鏈」，試圖以意識形態抗衡川普的經濟戰略。然而，這套說辭對川普毫無影響，台積電的處境將更加艱難。

川普政府上台後，首波政策便針對半導體、汽車等產業施加重稅，迫使企業回流美國，支撐美國本土半導體產業。在川普眼中，這並非意識形態之爭，而是赤裸裸的經濟博弈。

然而，賴清德日前在「哈利法克斯台北論壇」上仍高喊「威權主義愈集結，民主陣營應該要愈團結」，並提出打造「非紅供應鏈」。這套理論或許符合美國過去的科技戰略，但如今川普只在乎美國能否掌控全球半導體市場，並無意讓台積電在「非紅供應鏈」中持續稱霸。賴清德的策略忽略了美國的利益考量，也低估川普的現實主義作風。

毫無疑問，美國的終極目標並非僅是削弱中國，而是確保自身在半導體領域的主導地位。美國並不希望台積電在「非紅供應鏈」內壟斷市場，而是希望將其技術納入美國勢力範圍。例如，美國政府持續施壓英特爾拆分晶圓代工業務，甚至考慮與台積電成立合資公司，以確保美國擁有最先進製程。

這場博弈中，美國關心的是「台積電能為美國做多少」，而非「台灣能為民主做多少」。川普對加拿大、墨西哥等盟友徵收高關稅，對台積電下手，只是沿襲相同模式。賴清德若以為打著「民主」旗幟，美國就會放過台積電，無疑是天真的想法。

台積電目前面臨兩難：若順應美國政策，擴大投資並轉移技術，將削弱自身競爭優勢，使美國企業更容易掌控先進製程，甚至影響台灣「矽盾」的戰略價值；若拒絕美國要求，則可能面臨更高關稅、技術封鎖，甚至遭遇美國扶持英特爾等競爭者，讓台積電陷入不利處境。

賴清德的「非紅供應鏈」構想，試圖以政治意識形態重新構建全球供應鏈，但這想法無視市場現實。全球供應鏈的形成，是基於國際分工、比較優勢的成本效益而來，並非政治考量。台積電能崛起，靠的是技術領先，而非「民主價值」。

美國希望奪取的是全球半導體供應鏈的控制權，而非單純與中國切割。當美國要求技術轉移時，賴清德屆時是否還能用「民主」來說服台積電與台灣人民？川普玩的從來是利益遊戲，賴清德卻仍然堅持說教，這種脫離現實的策略，只會讓台積電陷入更大風險。

（本文取自2月25日聯合報民意論壇，作者為自由業）

台積電 川普 供應鏈

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