到底是美夢還是惡夢？

這是出自同一個人的嘴巴，在台灣時才説台積電 到美國設廠不是一個划算的投資 ，而到了美國當著老外的面卻又一百八十度的轉彎宣稱是他的美夢成真。如果真的是政客般的言語討好美國歡心，那就不難反映出他的人格和誠信，否則還真的令人覺得時空錯亂一頭霧水，要不就是他真的到了顛三倒四語無倫次的年紀。更可笑的是還要馬後炮假惺惺的唉嘆，全球市場自由化的終結，而不敢承認是自己沒有擔當向美國的政策説不，卻是無條件的配合美國圍堵中國，才促成了全球化脫鉤斷鏈的「美夢成真」嗎？

一百多年前大陸來美被百般歧視 的鐵路工，幫美國搞建設做苦㓉，至少還賺到了微薄的辛苦錢，為華人下一代開闢立足點，而如今台灣卻是自願的掏出大把銀子，來幫美國搞建設補齊美國的短板軟肋，而且還要歧視自己派遣來美的主力台灣員工。天下哪有先發球員比板凳球員待遇要差的道理，如果台積電真的捉襟見肘，那為何還要揚言從120億增資到400億？台積電的管理高層學到了美國資本主義的貪婪，每年每個人都是上億的分紅，而其利潤主要卻是歸功於基層員工血汗般的日夜加班工作所貢獻的嗎？如今台積電試圖把這套模式複製到美國來，而且對待台灣員工和美國員工有不同的差別待遇，那豈不是真的自取其辱自己做賤自己？真是名副其實的寧給外人不給家奴。

更可笑的是這次的台積電美國廠的安機典禮，不知是何因素匆匆忙忙的硬要趕著舉行，是要和中阿高峰會別苗頭嗎？其實不但廠房還未竣工，園區内道路也尙未舖設完全，至於員工宿舍内更還是空蕩蕩的，看來就算再等三個月舉行都不遲，雖然台灣各大媒體敲鑼打鼓配合大肆吹噓，好像美台關係就因此而達到高峰，可是反觀美國媒體除了CNN和亞州當地電視台之外，全國各大有線電視新聞都對拜登到台積電的行蹤，視而不見沒有著墨，似乎台積電來美設廠一事根本無足輕重，充其量只是自己心甘情願的來美投資製造業，更不可能因為有台灣站隊，美國圍堵中國科技就會構成是致命性的一擊。