我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「六人行」名導詹姆斯伯羅斯離世 享壽85歲 曾奪11座艾美獎

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

畫中有話╱莫大軍

莫大軍
聽新聞
test
0:00 /0:00
畫中有話╱莫大軍
畫中有話╱莫大軍

畫中有話╱莫大軍

上一則

華許新主席上任 重塑聯準會定位

延伸閱讀

名畫家的奇妙畫風

名畫家的奇妙畫風
天馬歲月

天馬歲月
觀影說劇╱「驀然回首」真人版 雙主演二搭 海報亮相

觀影說劇╱「驀然回首」真人版 雙主演二搭 海報亮相
佛心禪藝畫展在北卡佛光山舉行

佛心禪藝畫展在北卡佛光山舉行

熱門新聞

「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／新聯準會的變與不變、美伊協議 川普意難測

2026-06-17 14:29

伊朗戰爭塵埃落定 誰是贏家與輸家

2026-06-18 02:00

打伊朗師老兵疲 川普草草收場

2026-06-16 02:00
「一洲焦點」談本周重要新聞大事。(世界新聞網)

一洲焦點／對伊朗之戰 川普在拖什麼？鄭麗文和平之旅

2026-06-13 02:17

從川普的以色列難題 看台灣的迷航

2026-06-12 02:00

鄭麗文訪美成績 由台灣民意決定

2026-06-17 02:00

超人氣

更多 >
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議
華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切

華府心聲？范斯嗆以：900萬人國家 別只想靠殺戮解決一切
科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？