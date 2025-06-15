習近平留給台灣的時間不多了

川習通話許多人注意到中方發布的文告中有一句，習近平 強調「美國應當慎重處理臺灣問題，避免極少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」，一些人可能覺得這並沒有什麼大驚小怪的，每次美中領導人通話和會談，中方總會提臺灣問題，警告美方不要去觸碰中方紅線，助長台獨。但這次習把話講得尤其直白，等於告訴川普 ，如果美方還是這樣支持和縱容台獨，中美難免有一戰。

不知川普是否聽得懂習的警告。過去習對美方領導人說臺灣，有的話也很重，可似乎還留有一絲餘地，此次不一樣，直接點出兩國可能因台獨而陷入「衝突對抗」。這句話換一個說法，其實就是，如果美方不收斂，兩國很可能因台獨而打一仗。這是習第一次在電話裡對美國領導人這麼說，表明他看到了台獨問題的嚴重性，不想迴避打仗的問題。也就是，習在認真考慮武力統一臺灣的問題，假如和平統一無望的話。

我曾經說過，在賴清德上臺後，北京高層其實是明瞭和統是很難推進的，或者說得更直截了當，事實上是不可能的。但之所以還要喊和統，一是政策慣性，唱了幾十年的和統調子，要轉向武統，並不那麼容易；二是考慮國家形象，武統總歸給人的感覺不好，中國在對外宣傳中一向強調愛好和平，是世界大國中40多年都沒有打過仗的國家，如果拋棄和統，就和這一宣傳基調所定格的國家形象產生衝突，在當下的地緣政治競爭中，也會被西方指責，並讓周邊國家擔憂；三是多少還是有些幻想，認為如果中國國力繼續壯大，時間對中國還是有利的。

故而，北京也在扎實地準備武力解決臺灣問題，並且可能愈來愈覺得，非武力解決不可。習這次對川普提「衝突對抗」，也是要告訴川普，中國不怕在臺灣問題上和美國起軍事衝突。他的信心應該來自中國軍力這些年的爆發式增長，各種新式武器頻次亮相秀肌肉。尤其是印巴空戰，巴方用中國制武器擊落多架印度戰機，讓習對中國的武器和解放軍 的戰力有信心，認為解放軍可以打贏台海之戰。各種兵推也顯示，如果在台海作戰，解放軍勝過美軍的機率要大。

這句話也間接表示，習不太可能把統一臺灣的任務留給他的繼任者。因為如果他不打算在任內解決臺灣問題，就不會講這種話。只要臺灣不公開宣布法理獨立，不論台獨怎麼在島內折騰，都可以假裝看不見，可以宣稱兩岸現狀沒有改變，臺灣沒有脫離中國而成為事實上的一個國家。但這樣一來，很可能就不是習近平了。這是個使命感很強的獨裁者。從他上臺來的10多年看，改造中共，改造中國，是他孜孜以求的事情。既然「天降大任」就是要改造黨和國家，臺灣當然在任內要收回，否則，豈不缺了一塊？可以說，他還要幹幾任不清楚，但在任內完成統一這件再造國家之事，大概是可以確定的。

現在外界盛傳中國2027年要出兵統一臺灣，主要根據是，習到2027年要換屆了，以及解放軍在這一年迎來建軍百年。這兩件事對習來說總得要有個說法。此論似乎有一定道理。按照習為中國復興制定的時間表，理論上，2049年中華人民共和國成立百年，是兩岸統一的終極時間。除非屆時中國不能復興，或者新的領導人廢除這個復興時間表，否則，宣稱已經實現了復興使命，臺灣卻排除在中國管轄範圍之外，是不合邏輯的。但習即使長壽，也不可能在那時還掌權。那麼剩下的另一時間點是2035年，這是習設想的中國初步實現現代化的時間，也是解放軍基本實現國防現代化的時間。習當然有可能那時還掌權，可也已經82歲了。人的年齡越大，心智和體力都會衰退，雄心也會減少很多，這是自然規律，難以抗拒，因此，他不太可能會把解決問題的時間留在2035年，大概率會提前。

然而，是否會提前到2027年，就存在著不確定性。如果外在環境緊迫，台獨走得太急，讓習不動武會遭黨內和社會的非議，那麼2027確有可能，否則，2030年會是習認為對台動武的一個合適時間點。因為倘若要武統臺灣，還是要有扎實準備的，包括軍事和經濟，軍事的準備是應對美軍介入，經濟的準備是應對西方制裁，而準備需要時間，2030比較恰當。

但不論2027抑或2030年，習近平留給臺灣的時間都不多了。希望臺灣能夠看到這個危險。