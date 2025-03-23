李嘉誠遭批 北京是否真的保護民企

李嘉誠父子可能未曾料到，旗下公司長江和記向美資貝萊德集團出售港口，竟會惹來這麼大麻煩。據說北京已經著手調查此事。根據我得到的資訊，北京之所以對李氏父子這次的賣港口交易很不滿意，是因為李氏在決定把旗下所有港口打包賣給貝萊德前一天，才將此事告知港澳辦的一位低階官員，要這位官員轉達上峰，讓北京來不及阻止。假使資訊為真，以李的精明，不會不知道這樣做的風險，因此，可以合理推測，他或許也已料到會有這個結果。

官方對李嘉誠出售港口行為的批評，也引起輿論爭議。主要有兩種意見，一是並不認同官媒批評，認為長和舉動乃在商言商，規避地緣政治風險，無可厚非，國家不能因為自己沒能力應對美國打壓，而把一家民企往前推，迫使企業去扛國家的責任，這和當局口口聲聲宣稱的保護民企是抵觸的，破壞了當局在兩會 前後構築的將民企視為自家人的氛圍。

二是為北京辯護，認為長和不是一般的民企，在香港 有獨特的象徵地位，港口更是關係國家利益的重要基礎設施，明知美國在千方百計打壓中國，這種情況下，對出售戰略性資產理應和政府協商，諮詢意見，這跟政府怎麼對待民企沒有什麼關係。

就事而論，官媒批評長和，甚至給它扣上出賣國家民族利益的大帽子，確實和北京是否真心保護民企沒有直接關聯。長和是民企不假，但它是香港的民企，從北京這邊來看，是把它作為外資（港資）來看待的。另外，重視民企，並不等於當某個企業捲入到地緣政治的紛爭，有可能危及國家利益時，政府不該插手企業的決策，否則，我們無法解釋美國政府特別是川普政府直接施壓外國企業的做法。但是，為什麼人們對官方這回批評李嘉誠有這種認知，從保護民企的角度，認為官方的批評違背了它自己的承諾？這主要是人們懷疑北京新近對民企的重視出於權宜，並非真心要保護民企。

今年兩會前夕，當局召開了民營企業座談會，還將過去幾年備受打壓的馬雲請去參會，對外釋放了和民企和解，大力扶持民營經濟發展的信號。與此同時，民營經濟促進法草案也在全國人大常委會進行了二審。外界本來預期這部法律會在兩會獲得通過，因為作為中國第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，如果當局為體現對它的重視，理當在人大會議而非在人大常委會三讀通過。但兩會沒有把該法律草案列入議程，導致外界認為，法案二審時引發了明顯的意見分歧，使得決策層決定暫緩出臺，花費更多時間對內容進行打磨完善，以致市場出現了一些流言，一些人從這部法律的推遲出臺認為政府對待民企誠意不夠。

在我看來，北京這次對民營經濟的重視，並非權宜之計。因為事實上，民營經濟在中國已經取得重要地位，離開民營經濟，北京可以說寸步難行。過去幾年中國經濟的蕭條，已經讓北京明白，這就是限制打壓民企的後果。除非北京不想儘快讓中國經濟恢復正常增長，不想早點實現所謂的中國式現代化，否則，它必須重視民企。外界也看到，在兩會後，各地在部署民營經濟，人民日報、新華社、光明日報等幾大官媒日前專門開闢專欄，「促進民營經濟高品質發展」，《求是》將習近平 過去10多年有關民營經濟的言論輯成文章，以習重要文章的形式發表。北京的這些動作，都是要打消外界特別是民營企業家對當局扶持和發展民營經濟的疑慮。

雖然北京對待民企不是玩假的，但官媒批評李嘉誠也產生了某些後遺症，讓有些民企或許還有外資，從當局對待長和的做法中，對當局是否會平等保護民企和外資產生了動搖，從而打消它們擴大投資或進入中國市場的念頭。有鑒於民企對中國政府的信心還很脆弱，這個事情提醒北京，平等保護民企不單單是政策宣示，更需要在具體的案例中操作手法的精細。

習近平說，我們始終把民營企業和民營企業家當作自己人，在民營企業遇到困難的時候給予支持，在民營企業遇到困惑的時候給予指導。習說這個話或許有些矯情，但現實正在迫使北京重視民企的訴求。